Lamine Yamal confirmó la ruptura con Nicki Nicole y aclaró que “no fue por infidelidad” El futbolista del Barcelona habló en la televisión española y aclaró los rumores sobre su separación de la cantante rosarina. Dijo que fue una decisión en buenos términos y negó cualquier engaño.

La historia entre la rosarina Nicki Nicole y el futbolista del Barcelona Lamine Yamal llegó a su fin. El joven jugador confirmó este sábado la separación en una entrevista con el programa D Corazón de la televisión española (RTVE), después de semanas de rumores en redes sociales y en los medios del espectáculo.

“No ha sido por ninguna infidelidad. Simplemente, nos hemos separado y ya”, dijo Yamal al periodista Javier de Hoyos, en un intento de poner fin a las versiones que lo vinculaban con otras personas tras un viaje a Milán. “No le he sido infiel ni he estado con otra persona”, insistió.

El romance entre la artista rosarina y el futbolista había comenzado a mediados de año y se hizo público a fines de agosto, cuando Nicki compartió una foto junto a Yamal por su cumpleaños. Desde entonces, los dos protagonizaron varios momentos virales, especialmente cuando la cantante viajó a Barcelona para acompañarlo en los partidos del club azulgrana.

El vínculo, que duró apenas unos meses, se había convertido en tema recurrente tanto en la prensa deportiva como en la de espectáculos. La confirmación del final, esta vez, llegó de boca del propio jugador, que pidió respeto y desmintió versiones sobre conflictos o terceras personas.

MIRA TAMBIÉN

Mientras tanto, Yamal atraviesa una nueva etapa personal y profesional: recientemente compró la casa donde vivieron Shakira y Gerard Piqué en Esplugues de Llobregat, una propiedad valuada en unos 11 millones de euros.