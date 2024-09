Milei, Cristina, Marra y Ofelia Fernández, a la cabeza de las interacciones Un ranking mensual midió a dirigentes políticos pero también a periodistas, portales de noticias, influencers políticos y de cuentas “amplificadoras”.

En un mundo en el que las redes sociales determinan buena parte de la conversación diaria, aparecen ganadores y perdedores entre quienes buscan hacer pie en ese terreno. Una manera posible de determinar la influencia que se logra con los diferentes públicos está en las interacciones y, en ese sentido, el mes de agosto dejó algunos aspectos para analizar.

Un relevamiento que realizó la consultora Rating Streaming durante ese período permitió establecer quiénes acapararon las discusiones en redes, tanto en lo que se refiere a dirigentes opositores u oficialistas, como a portales de noticias, periodistas políticos, influencers políticos o también a las catalogadas como cuentas “amplificadoras”.

Entre los políticos de La Libertad Avanza, previsiblemente el presidente Javier Milei fue quien logró en promedio más interacciones con sus seguidores en X, donde realizó 124 posteos en el mes: consiguió 23.407 en promedio por tuit. En ese ranking lo secundó su vocero, Manuel Adorni, con 16.554; y tercero quedó el ministro de Economía, Luis Caputo, con 15.473. Sorprendentemente, la diputada Lilia Lemoine, de alto perfil en las redes sociales, apareció muy relegada, con apenas 266 interacciones en promedio para sus 1.385 posteos en el mes, un número elevado en comparación con el resto.

En cambio, si se tienen en cuenta las interacciones totales en agosto, el que pasa a la cabeza entre los integrantes de LLA es el legislador porteño Ramiro Marra, quien registró 3.321.842 para sus 477 mensajes (un promedio de 6.964 por cada uno). Ya en el segundo lugar del listado vuelve a aparecer Milei, con 2.902.503, y tercero está Adorni, con 1.390.571.

Ya en Instagram, Javier Milei lidera claramente todos los listados, con 5.768.643 interacciones para sus 40 publicaciones, lo que arroja un promedio de 144.216 por posteo. A una gran distancia, lo escolta entre los políticos oficialistas otra vez Adorni, con 1.833.306 interacciones totales, menos de un tercio de las del Presidente. En lo que hace el promedio, detrás de Milei aparece la vicepresidenta, Victoria Villarruel, con un promedio de 81.246 interacciones por publicación.

Entre los políticos opositores, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner figuró en un lugar central de la conversación. Por un lado, lidera en Instagram la medición de interacciones totales, con 1.317.325, seguida por el dirigente social Juan Grabois, que obtuvo 547.006, menos de la mitad. También CFK está a la cabeza en promedio de interacciones en esa red, con 77.490 por posteo. Detrás aparece el ex presidente Alberto Fernández, con 21.752, y en este caso es importante considerar que agosto fue el mes en el que estalló la denuncia en su contra por violencia de género.

Cristina también encabeza las interacciones totales en X, con 426.437, seguida por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, con 274.050, y luego otra vez por Grabois, con 172.925. En el único parámetro en que no lidera CFK es en el de promedio de interacciones por posteo en X, donde aparece a la cabeza la ex legisladora Ofelia Fernández, con 35.024 contra 17.768 de la ex presidenta. Aquí cabe una salvedad: mientras Ofelia realizó solo dos posteos, Cristina llegó a ese promedio con 24.

Viale y Cabak, a la cabeza en X entre los periodistas

Jonatan Viale fue el periodista político que consiguió más interacciones por cada posteo en X durante agosto, al llegar a 6.478 en promedio para sus 71 mensajes. Horacio Cabak fue quien lo secundó en ese ranking, con 4.091, aunque tuvo revancha en el de interacciones totales, que lideró con 1.644.399. En ese listado, la escolta fue Guadalupe Vázquez, con 817.263. El podio lo completó el periodista de El Destape Cristian Cimminelli, con 622.580. Dos nombres diferentes aparecieron en las preferencias en Instagram: Cristina Pérez lideró las interacciones totales, con 151.628, mientras que Antonio Laje fue quien tuvo mayor promedio para sus posteos -que fueron apenas 4-, con 24.919.

Portales de noticias

Entre los portales informativos nacionales, aparece un claro liderazgo en X para La Derecha Diario. Está claramente a la cabeza tanto en interacciones totales (2.148.702) como en el promedio, que fue de 2.031 por cada posteo. El escolta en ambos casos es El Canciller, a una gran distancia: tiene prácticamente la mitad de interacciones (1.112.735), y casi una séptima parte en lo referente al promedio (285). Completa el podio Infobae (723.342) en el ranking de interacciones totales, mientras que en el promedio por tuit el que aparece tercero es El Disenso (244).

En Instagram cambia un poco el escenario, con más presencia de los medios tradicionales, y el liderazgo en este caso de Infobae. Quedó primero en interacciones totales, con 11.484.292, seguido a una importante distancia por La Nación, con 5.948.941. Y en promedio por posteo también encabezó Infobae, con 14.780, seguido por FiloNews (10.278) y Página/12 (7.344).

Influencers y cuentas “amplificadoras”

En X, el ranking de influencers con mayores interacciones quedó copado por los más cercanos al oficialismo: con Gordo Dan como cómodo líder (4.061.807), detrás figuraron Juan Doe (886.672), Agustín Laje (810.481), Mariano Pérez (631.892) y Nicolás Márquez (386.883). Un escenario similar se dio en el promedio de interacciones, aunque en este caso encabezó Laje (9.649), escoltado por Iñaki Gutiérrez (7.429), que apenas posteó tres veces en el mes, y Gordo Dan (6.154). Distinta fue la situación en Instagram, donde quedó en primer lugar en interacciones totales Michelo (325.888), vinculado a la oposición, escoltado por Laje (242.531). Ya en promedio, lideró Iñaki Gutiérrez (28.644) y segunda fue Luli Ofman (21.012).

En un terreno similar, el de las cuentas “amplificadoras”, también X reflejó un predominio de las cuentas afines al Gobierno y en particular de ElBuni. Este último usuario lideró cómodamente las interacciones totales (17.972.548) seguido por Traductor (5.578.683) y Piti (3.429.002). También estuvo bien arriba en el promedio por posteo, con 24.688, seguido a gran distancia por Mati Smith, con 6.659. También prevalecieron las cuentas cercanas al oficialismo en Instagram: Por Favor Coherencia se llevó la punta en interacciones totales (5.851.556) y la de mayor promedio por posteo fue El Peluca Milei (57.971).