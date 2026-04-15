La modelo e influencer Sabrina Rojas y el ex futbolista José Chatruc tienen algo más que un intercambio de likes en redes sociales. La propia Sabrina se refirió al tema en Intrusos (América), y habló de cómo es la relación que los une.
La primera afirmación de Rojas fue: “No estoy de novia. Dejen a la gente conocerse en paz”. Después, fue por más: “Necesitan el título, pero nosotros todavía no sabemos qué queremos”.
En la charla con el programa de espectáculos, la ex de Luciano Castro cuestionó que le pidan definiciones a Chatruc al decir que “al pobre Pepe van y lo buscan. Lo acusan de no hacerse cargo de la relación porque dicen que yo reconocí el noviazgo, ¿Cuándo fue eso?”.
Por último, Sabrina indicó que “lo único” que había dicho era: “Somos amigos y lo estoy conociendo un poquito más”. Y cerró: “Nunca reconocí un romance, ni un noviazgo y él está diciendo lo mismo que yo. Hoy somos amigos que nos besamos”.