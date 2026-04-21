Un sujeto intentó escapar luego de chocar a dos motocicletas y dejar personas heridas Un automóvil Fiat colisionó con una motocicleta Honda, dejando a una pareja herida. Tras darse a la fuga, el conductor fue localizado en calle Magallanes, donde protagonizó un segundo choque con otra motocicleta, causando nuevas lesiones a otra pareja.

En la noche del domingo, los efectivos de la Comisaria Trece lograron atrapar a un automovilista mientras se escapaba luego de protagonizar dos choques contra motociclistas que dejaron a cuatro personas heridas.

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 22.30 horas en las inmediaciones de avenida Alem al 2.200, en la Capital. De acuerdo a los primeros datos que reunieron los efectivos, el conductor de un automóvil marca Fiat colisionó primero contra una motocicleta marca Honda en la que circulaba una pareja que resultó lesionada. Tras el hecho, el conductor escapó, por lo que los policías iniciaron un operativo de seguimiento. Es así que el vehículo fue hallado en calle Magallanes, donde el conductor protagonizó una segunda colisión con otra motocicleta, dejando otra pareja herida.

Los efectivos, dirigidos por el jefe de esta dependencia policial, Comisario Principal Martín Ávila, lograron atrapar al automovilista, de 29 años, para luego trasladado a la Comisaría Trece. De esta manera evitaron que el joven se escapara quedando a disposición de las autoridades de la Unidad Fiscal Criminal de la II Nominación, quienes ordenaron una serie de medidas y pericias correspondientes a fin de determinar las causas y responsabilidades del siniestro. En cuanto al conductor, solicitaron sus antecedentes y dispusieron que sea liberado.

En tanto, las víctimas del primer accidente, una mujer de 30 años y un hombre de 38, fueron trasladados al Hospital Padilla, donde fueron diagnosticados por politraumatismos y Traumatismo Encéfalo Craneano (TEC). En tanto, otra pareja fue derivada al Hospital Centro de Salud.

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Fuente Comunicación Tucumán