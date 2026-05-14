Una familia tipo necesitó $1.469.768 durante abril de 2026 para no caer en la pobreza El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de abril fue del 2,6%, lo que impactó en una suba del 2,5% en la Canasta Básica

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este jueves que la inflación de abril fue del 2,6%, lo que se tradujo en una suba del 2,5% en la cotización de la Canasta Básica Total (CBT) y del 1,5% en la de la Canasta Básica Alimentaria (CBA).

En esos términos, el índice de precios al consumidor (IPC) aumentó 2,6% en abril con respecto a marzo, y un 32,4% interanual, por lo que la inflación acumulada en lo que va de 2026 es del 12,3%.

La Canasta Básica Total es el conjunto de precios que el Indec considera para marcar la línea de pobreza: una familia tipo compuesta por dos personas adultas y dos menores de edad necesitó, en promedio, un total de $1.469.768 durante abril de 2026 para ser pobre. Esto es, sin incluir el costo de los alquileres de viviendas, prepagas o cuotas de colegio.

Además, el Indec reportó que la Canasta Básica Alimentaria (CBA) que marca la línea de indigencia, tuvo un valor promedio de $665.043 en abril de 2026 para una familia de cuatro personas.

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Dentro del informe publicado este jueves figura que el área del país donde más se encareció el costo de vida en abril fue el Gran Buenos Aires, con una suba mensual de 2,8% en sus precios. Le siguieron la región del Noreste, donde el IPC aumentó un 2,7%, y la Patagonia, donde subió un 2,6%.

Al analizar cada rubro relevado por el Indec quedó en evidencia que el de Transporte fue el que más impactó de lleno en la medición del IPC, y de la inflación, con un alza mensual en de 4,4%.

Como contrapartida, el rubro de Recreación y cultura se encareció un 1%, lo que indica que el sector está golpeado por la crisis económica porque aún con los aumentos en insumos o tarifas de servicios sus precios se mantuvieron casi iguales.