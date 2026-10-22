UTN Tucumán lanza tres diplomaturas virtuales en Inteligencia Artificial, Robótica e Industria 5.0 y Calidad 4.0 A través de la Dirección de Graduados, la Facultad Regional Tucumán abre inscripciones para propuestas 100% online orientadas a la actualización profesional.

La Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Tucumán lanzó tres nuevas diplomaturas virtuales orientadas a los desafíos del mundo laboral actual. La propuesta surge desde la Dirección de Graduados, dependiente de la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria, y apunta tanto a egresados de la institución como a profesionales y estudiantes de toda la región.

Las tres opciones disponibles son la Diplomatura en Calidad 4.0 y Excelencia Operacional, enfocada en gestión de calidad, análisis de datos e inteligencia artificial aplicada a procesos; la Diplomatura en Robótica e Industria 5.0, con una duración de siete meses y orientada a automatización e innovación industrial; y la Diplomatura en Inteligencia Artificial Generativa, de cuatro meses, para incorporar herramientas de IA en la toma de decisiones y el desarrollo profesional.

Las tres se dictan de forma 100% virtual, lo que permite cursar desde cualquier punto del país sin abandonar las actividades laborales.

“Queremos que nuestros graduados sepan que la UTN sigue siendo su casa. Nuestra responsabilidad no termina cuando entregamos un título”, señaló el decano Ing. Rubén Egea.

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Las inscripciones están abiertas. Para más información: WhatsApp +54 9 381 568-2427, web www.frt.utn.edu.ar o Instagram @direcciongraduados.tuc.