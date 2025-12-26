El organismo oficial anticipa una jornada con cielo mayormente nublado durante la mañana, mientras que hacia la tarde no se descarta la aparición de tormentas aisladas, en el marco de un escenario de inestabilidad típico de la época. En cuanto a los valores térmicos, la temperatura mínima se ubicará en torno a los 22 °C, mientras que la máxima podría alcanzar los 32 °C, generando una sensación de calor moderado.

Los vientos soplarán de manera leve a moderada, con predominio del sector noreste, lo que contribuirá al aumento de la temperatura durante las horas centrales del día. Hacia la noche, el cielo continuaría mayormente cubierto, con una baja probabilidad de precipitaciones.

De cara al fin de semana, el SMN advierte que el tiempo volverá a desmejorar. Tanto el sábado como el domingo se prevén tormentas y un nuevo descenso de la temperatura, lo que marcaría el cierre del último fin de semana del 2025 con condiciones inestables en gran parte de la provincia.