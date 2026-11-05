Alerta en Interlagos: la peligrosa “S de Senna” que puso en jaque a Franco Colapinto El piloto argentino deberá extremar precauciones en el mítico trazado brasileño tras sufrir un fuerte despiste durante la accidentada carrera Sprint. El incidente, que involucró a otros corredores en el mismo sector, provocó una bandera roja y lo obligó a abandonar la competencia.

Franco Colapinto afronta un nuevo desafío este fin de semana en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, en el histórico Autódromo José Carlos Pace de Interlagos. En esta presentación, el piloto argentino deberá prestar especial atención a uno de los sectores más técnicos y traicioneros del trazado: la emblemática curva conocida como la “S de Senna”, escenario donde vivió momentos de máxima tensión al quedar fuera de la carrera Sprint.

El incidente crítico para el joven de Pilar se desencadenó en el transcurso de la séptima vuelta. Colapinto se perfilaba para alcanzar la duodécima posición tras capitalizar una serie de contingencias ajenas, pero terminó perdiendo el control de su monoplaza en el mismo lugar donde, apenas una vuelta antes (en el sexto giro), se habían despistado el australiano Oscar Piastri (McLaren) y el alemán Nico Hülkenberg (Stake).

A raíz de la magnitud del impacto y los daños estructurales sufridos en sus vehículos, tanto el piloto argentino como Piastri se vieron obligados a abandonar la competencia. Esta seguidilla de accidentes en la misma zona del circuito llevó a la rápida intervención del auto de seguridad para proteger a los corredores en pista.

Poco después, la dirección de carrera tomó la decisión de detener la prueba con bandera roja, permitiendo así la retirada segura de los autos averiados y una revisión exhaustiva del estado del asfalto. Tras la reanudación de la acción, Lando Norris (McLaren) logró imponerse y adjudicarse la victoria en lo que resultó ser una accidentada jornada automovilística en suelo paulista.