Abrieron una investigación por la muerte del delantero Jesús de Miguel La Policía Nacional de España inició actuaciones tras la muerte del jugador del Tenerife, en una jornada marcada por el luto en el fútbol.

El fútbol español atraviesa una nueva jornada de luto tras la muerte de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, luego del grave choque que protagonizó con el arquero del Andorra, Jesús Owono.

El episodio ocurrió en el último minuto del encuentro, cuando ambos equipos empataban 2-2. De Miguel corría en busca de una pelota cuando Owono, que había salido de su área para despejar, impactó con su rodilla en el pecho del delantero. La gravedad de la situación provocó la inmediata intervención de los servicios médicos, que retiraron al futbolista en camilla y lo trasladaron al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde ingresó en terapia intensiva.

El caso, en manos de la Policía

La Policía Nacional intervino en el caso para analizar las circunstancias del episodio. Sin embargo, el fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, consideró “muy difícil” que se abra una causa penal, debido a que el golpe se produjo durante una acción de juego.

El funcionario explicó que, según la doctrina del Tribunal Supremo, las lesiones ocasionadas en el ámbito deportivo no suelen ser punibles, salvo que exista una agresión fuera de las reglas del juego. La decisión también dependerá del acta arbitral y de la evaluación del Comité de Disciplina Deportiva, que deberá determinar la peligrosidad de la acción y si existió intención de causar daño.

Si la familia denuncia

Los familiares de De Miguel podrían presentar una denuncia para solicitar que se investigue lo sucedido. En ese escenario, el fiscal señaló que una eventual responsabilidad penal difícilmente superaría la figura de homicidio por imprudencia menos grave.

Sánchez-Jáuregui distinguió entre una acción propia de la competencia deportiva y una agresión deliberada, y sostuvo que, aunque el fútbol es un deporte de contacto, eso no implica que estén permitidos impactos de carácter brutal. También remarcó que no necesariamente debe existir intención de matar para que pueda analizarse una posible responsabilidad por imprudencia.

La Copa del Rey, suspendida; la Champions, en pie

Tras conocerse el fallecimiento, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) resolvió suspender dos encuentros de la Copa del Rey: Anaitasuna-Alavés y CD Pamplona-Eibar. También fue aplazado el partido entre Celta de Vigo y Espanyol, correspondiente a la Copa de la Reina, además de la presentación oficial del encuentro de la selección sub-21 frente a Japón.

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La entidad anunció que informará próximamente las nuevas fechas y los horarios de los partidos suspendidos.

En cambio, los compromisos de los equipos españoles por la Champions League se mantienen según lo previsto. Atlético de Madrid, Villarreal y FC Barcelona jugarán este martes y, antes del inicio de cada encuentro, se realizará un minuto de silencio en memoria de Jesús de Miguel.