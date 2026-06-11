Alerta en la selección argentina por Nicolás Tagliafico El marcador de punta entrenó de forma diferenciada luego de un golpe durante un entrenamiento del combinado nacional en Kansas City.

El defensor Nicolás Tagliafico sufrió un golpe durante el entrenamiento de la selección argentina en Kansas City a pocos días del debut en el Mundial y encendió las alarmas en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni. El marcador de punta no pudo recuperarse pero no correría riesgo su participación durante la Copa del Mundo.

Tras haber sido titular ante Honduras, el defensor del Olympique de Lyon de Francia ni siquiera integró el banco de suplentes al compromiso siguiente ante Islandia. De esta forma, demostró que no se encontraba al cien por ciento de su rendimiento.

De acuerdo a lo que informó TyC Sports, Tagliafico arrastra una molestia física pero no le impediría ser parte de los 26 futbolistas que jugarán el Mundial pero si corre riesgo su presencia en el debut contra Argelia, que está pactado para el 16 de junio a las 22.

El pasado viernes, Lionel Scaloni postergó la elección del reemplazante de Leo Balerdi y se habían generado dudas, pero esto quedó en claro tras el imprevisto con Tagliafico. Si bien el defensor no está lesionado, será evaluado en las próximas horas y luego el entrenador de la Selección Argentina definirá al jugador que se sumará a la delegación, que a esta hora tiene como candidato principal a Guido Rodríguez.

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Si se diera el peor -e improbable- escenario de tener que bajar a Tagliafico del Mundial, al no tener un lateral izquierdo suplente (improvisó a Facundo Medina y a Nicolás González en el amistoso con Honduras) Scaloni probablemente recurriría a algún futbolista dentro de los 55 que formaron parte de la prelista de la Selección Argentina. En ese sentido, Marcos Acuña sería el que corre con ventaja.