México encendió la Copa del Mundo con una fiesta inolvidable en el Azteca Con un espectáculo encabezado por Shakira y la participación de J Balvin y Maná, el Estadio Azteca fue escenario de la primera ceremonia inaugural de un Mundial organizada en suelo mexicano antes del debut entre México y Sudáfrica.

El Mundial 2026 arrancó oficialmente con una histórica ceremonia de inauguración en el Estadio Azteca. La fiesta, que sirvió como telón del estreno entre México y Sudáfrica, fue la primera de las tres ceremonias que tendrá la edición 2026: la de Canadá comenzará a las 14:30 (hora argentina) en el Estadio Toronto, y la de Estados Unidos arrancará a las 20:30 (hora argentina) en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Con Shakira como figura central, la ceremonia inició cerca de las 13:40 y finalizó a las 15 de Argentina. La artista colombiana interpretó “Dai Dai”, la canción oficial del evento junto al nigeriano Burna Boy. Es la cuarta ocasión en la que pone la voz de la Copa del Mundo: participó en Alemania 2006 con una versión especial de “Hips Don’t Lie/Bamboo”, en Sudáfrica 2010 con “Waka Waka (This Time for Africa)” y en Brasil 2014 con “La La La (Brazil 2014)”.

“El fútbol lleva el mismo latido del corazón y une a varias generaciones. No es definido por jugadores o países, sino por todos nosotros. Bienvenidos a México. Bienvenidos al Mundial de Fútbol FIFA 2026”, fue el discurso de Lila Downs, presentadora que dio inicio a la fiesta. El trofeo del Mundial 2026 se elevó en el escenario que se ubica en el círculo central de la mitad de la cancha del Azteca.

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Maná fue el primer artista en cantar en la ceremonia. El cantante venezolano Danny Ocean lo siguió con el tema “Partidazo”. Uno de los momentos más álgidos de la inauguración estuvo relacionado con la irrupción de Los Ángeles Azules y Belinda con la canción “Por ella”.

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El colombiano J Balvin continuó con el show musical en el Estadio Azteca, que se coronó con la aparición de Shakira. Acompañada por el nigeriano Burna Boy, la artista cantó el himno oficial del Mundial 2026 “Dai Dai”. La primera ceremonia de apertura en México se extendió cerca de 20 minutos y bajó el telón con imponentes fuegos artificiales en el techo del recinto.

Minutos antes del arranque oficial y de la salida de los futbolistas de México y Sudáfrica, se realizó un desfile con todas las banderas de las selecciones participantes de la Copa del Mundo. El momento estuvo acompañado por un show musical del histórico cantante italiano Andrea Bocelli y la artista surcoreana Ejae.