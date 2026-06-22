Argentina enfrenta a Austria con el objetivo de quedar a un paso de los 16avos de final Luego del gran debut con goleada ante Argelia, la Selección buscará esta tarde una nueva victoria en Dallas. Lionel Scaloni mantiene dudas en el equipo y analiza variantes tácticas en la defensa, el mediocampo y el ataque.

La Selección Argentina buscará este lunes una nueva victoria que le permita quedar a las puertas de la clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026. Por la segunda fecha del Grupo J, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se medirá ante su par de Austria desde las 14:00 (hora argentina) en el imponente Dallas Stadium.

Tras el contundente triunfo por 3 a 0 en el estreno mundialista, el cuerpo técnico analiza realizar algunas modificaciones en el once titular. La intención del entrenador es dosificar cargas físicas y adaptar el esquema táctico a las exigencias que propondrá el combinado europeo, conocido por su presión adelantada y despliegue físico.

Las dudas de Scaloni: cambios en los laterales, el medio y el ataque

En la última línea, la modificación que asoma con mayor fuerza se ubica en el lateral derecho. Nahuel Molina tiene grandes posibilidades de ingresar desde el arranque en lugar de Gonzalo Montiel. Si bien “Cachete” ya volvió a entrenarse junto al grupo tras trabajar con cargas diferenciadas por una molestia física, el jugador del Atlético de Madrid corre con ventaja. Por la banda izquierda, Facundo Medina conservaría su lugar tras un sólido debut, ya que no buscarán apresurar el regreso de Nicolás Tagliafico. La zaga central compuesta por Cristian Romero y Lisandro Martínez se mantendría inalterable.

Del mediocampo hacia adelante radican las mayores incógnitas del entrenador. Con Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister como fijas, Scaloni evalúa si sostener a Thiago Almada o darle la oportunidad a Nicolás González. El ingreso del futbolista de la Juventus le aportaría mayor recorrido físico al equipo, una característica ideal para capitalizar los espacios que pueda dejar Austria.

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Finalmente, el centro del ataque es el otro gran interrogante. Lautaro Martínez, titular frente a Argelia, disputa el puesto palmo a palmo con Julián Álvarez. El delantero cordobés llegó a la cita mundialista tras recuperarse de una lesión en el tobillo, y su inclusión dependerá de las últimas evaluaciones físicas del cuerpo técnico.

Datos del partido y posibles formaciones

Competición: Mundial 2026 – Fecha 2 (Grupo J).

Mundial 2026 – Fecha 2 (Grupo J). Estadio: Dallas Stadium.

Dallas Stadium. Hora: 14:00 (Argentina).

14:00 (Argentina). Árbitro: Amin Mohamad Omar (Egipto).

Amin Mohamad Omar (Egipto). VAR: Diego Sánchez (España).

Diego Sánchez (España). Televisación: El Ocho TV.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada o Nicolás González; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Austria: Alexander Schlager; Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba, Phillipp Mwene; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager; Romano Schmid, Konrad Laimer, Marcel Sabitzer o Patrick Wimmer; Sasa Kalajdzic o Marko Arnautovic. DT: Ralf Rangnick.