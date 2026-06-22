La tajante reacción de Scaloni cuando le preguntaron por la delicada situación familiar de Lionel Messi El entrenador de la Selección argentina no ocultó su molestia al ser consultado en el inicio de la conferencia por el estado de salud del padre del capitán. No obstante, remarcó el valor del grupo para acompañar al "Diez" en este difícil momento.

En pleno desarrollo de la Copa del Mundo, la intimidad de la Selección Argentina se vio sacudida por una noticia extrafutbolística. En las últimas horas, la familia de Lionel Messi confirmó mediante un comunicado que Jorge, el padre del capitán, se encuentra bajo tratamiento médico a raíz de una enfermedad, motivo por el cual pidieron “responsabilidad y prudencia” a la hora de manejar la información.

Con este delicado contexto de fondo, Lionel Scaloni brindó su habitual conferencia de prensa. Por primera vez desde que tomó estado público la noticia, el entrenador se enfrentó a los micrófonos, pero el clima se tensó rápidamente cuando la primera consulta de la jornada apuntó directamente hacia la situación personal del astro rosarino.

Fiel a su estilo protector con el plantel, el DT no ocultó su descontento y respondió con evidente seriedad frente a la consulta. “¿Había que arrancar con esta pregunta en el inicio de la rueda de prensa?”, retrucó Scaloni, marcando la cancha. Inmediatamente, intentó dar por cerrado el tema con firmeza: “Estamos bien… poco más para agregar de eso. El equipo está bien y estamos para afrontar el partido de mañana”.

El apoyo incondicional del grupo

Más allá de la fricción inicial, el técnico de Pujato bajó las revoluciones instantes después y se tomó un momento para detallar cómo se encuentra el ánimo de su máxima figura y de qué manera el plantel lo está conteniendo.

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“Nosotros creemos que el grupo es el que saca adelante las situaciones. Somos conscientes que al lado de un amigo es mejor vivir situaciones buenas o malas”, explicó Scaloni, dejando en claro que la contención humana y la unión del equipo son los pilares fundamentales para sostener al capitán en esta etapa.

Desde que el propio jugador deslizara semanas atrás que estaba atravesando “días complicados”, los hinchas argentinos se volcaron masivamente a las redes sociales para dejarle miles de mensajes de afecto y apoyo incondicional.

A la luz de esta nueva información, la visible y sentida emoción de Messi tras anotar el primero de sus tres goles en el debut frente a Argelia cobra un nuevo significado para todos los fanáticos. Mientras aguarda por la pronta recuperación de su padre y respaldado por sus compañeros, el “Diez” apunta a transformar ese dolor en motor para seguir guiando a la Selección en su camino hacia el título mundial.