Argentina goleó a Australia y se clasificó a los octavos del Mundial Sub 20 El conjunto dirigido por Placente goleó al seleccionado australiano y clasificó a la siguiente fase del Mundial.

La Selección Argentina Sub 20 logró este miércoles su pasaje a los octavos de final del Mundial que se disputa en Chile, tras vencer con autoridad a Australia por 4-1 en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

El conjunto dirigido por Diego Placente se impuso con goles de Alejo Sarco, Tomás Pérez, Ian Subiabre y Santino Andino, mientras que Daniel Bennie descontó para el combinado oceánico cuando el marcador estaba 2-0 a favor de la Albiceleste.

Con este resultado, Argentina aseguró su lugar en la próxima ronda con una fecha de anticipación y buscará, en el último partido de la fase de grupos frente a Italia, quedarse con el primer puesto de la zona D. De lograrlo, el seleccionado nacional quedará mejor posicionado en el cuadro de eliminación directa, con la mira puesta en la pelea por el título.