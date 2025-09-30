Atlético sumó una nueva derrota de visitante Sigue sin encontrar la fórmula para sumar de a tres fuera del "José Fierro". El "Decano" cayó 3−1 ante Vélez Sarsfield en el Estadio Amalfitani, en un partido que se definió por un letal doblete de Brian Romero.

La derrota extiende el mal momento de Atlético como visitante, donde solo ha conseguido una victoria en sus últimas ocho salidas. A pesar del traspié, el equipo de Lucas Pusineri se mantiene, por ahora, en la zona de playoffs.

Un primer tiempo de volteretas emocionales

El encuentro comenzó con un insólito regalo para la visita. Una mala salida de Vélez fue capitalizada por Mateo Bajamich, quien aprovechó un error de Lisandro Magallán para poner el 1−0 a favor de Atlético. El nerviosismo se apoderó de Liniers cuando, minutos después, un cabezazo de Leandro Díaz que hubiera significado el 2−0 fue anulado correctamente por offside.

Tras el susto, el “Fortín” se reorganizó y, gracias a un mediocampo de buen pie, empezó a inclinar la cancha. La reacción local llegó en un ráfaga de dos minutos que fulminó a la defensa tucumana. Primero, Brian Romero empató con una gran definición picada (1−1), y en la jugada siguiente, el propio Romero firmó el 2−1 tras una buena pared. El doblete del delantero en un pestañeo dio vuelta el marcador antes del descanso.

El complemento fue dominio de Vélez

La segunda mitad mostró a un Vélez más sólido, manejando la ventaja y generando constante peligro. Si bien el local falló en varias oportunidades para sellar el partido, el “Decano” no pudo concretar sus chances para empatar.

Atlético tuvo una chance clara con un remate de Leandro Díaz que pasó cerca, y otra con una habilitación de Bajamich que el arquero local, Marchiori (ex Atlético), tapó de gran manera.

Finalmente, el local puso el broche de oro al cierre. Valdés aprovechó un mano a mano y cruzó el remate ante la salida de Mansilla para decretar el 3−1 definitivo.

La preocupación por la performance fuera de casa obliga a Atlético a enfocarse en su próximo compromiso como local, donde recibirá al actual campeón del fútbol argentino, Platense.