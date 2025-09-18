Argentina venció a Francia y avanza a octavos de final del Mundial de Vóley En un partido épico, la Selección Argentina de vóley derrotó a la bicampeona olímpica Francia por 3-2 (28-26, 25-23, 21-25, 20-25 y 15-12) y se clasificó a los octavos de final del Mundial de Vóley de Filipinas. La figura del encuentro fue Luciano Vicentín, con 22 puntos, en un desempeño consagratorio. El equipo argentino, liderado por el armador Luciano De Cecco, demostró una vez más su jerarquía y corazón, asegurando el pase a la siguiente fase.

Un camino lleno de sorpresas y drama

El torneo no ha dejado de dar giros inesperados. La clasificación de Argentina se complicó tras la sorprendente derrota de Francia ante Finlandia. Este resultado obligó al equipo de Marcelo Méndez a ganar sí o sí para no depender de complicados cálculos de sets y puntos.

El partido contra Francia comenzó de manera ideal para Argentina, que ganó los dos primeros sets con un gran rendimiento ofensivo. Sin embargo, Francia ajustó su juego y, con su banco de suplentes, logró igualar el marcador, forzando un dramático quinto set.

En el tie-break, el entrenador argentino hizo un cambio clave al reingresar a Pablo Kukartsev. El opuesto, junto a la sólida defensa del líbero Santiago Danani y la conexión mágica entre De Cecco y Agustín Loser, fue fundamental para asegurar la victoria. La actuación estelar de Luciano Vicentín, quien anotó 5 de los 15 puntos del set decisivo, selló un triunfo inolvidable.

Próximo desafío: Italia, el campeón del mundo

Con la clasificación asegurada, la Selección Argentina ahora se prepara para un desafío monumental: enfrentarse a Italia, el vigente campeón del mundo, en los octavos de final. El partido se jugará el próximo domingo a las 4:30.

El triunfo de Argentina eliminó a Francia del Mundial. Al finalizar el encuentro, el entrenador francés, Andrea Giani, se acercó a los jugadores argentinos para pedirles que bajaran los ánimos del festejo, malinterpretando su euforia. Un final agridulce para un partido que será recordado como una de las grandes victorias del vóley nacional.