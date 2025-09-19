Desde la madrugada, largas filas para conseguir entradas para Atlético Tucumán – River Con gran expectativa por el partido del próximo sábado en el Monumental José Fierro, hinchas de River y Atlético comenzaron a reunirse desde la madrugada en las inmediaciones de la Liga Tucumana de Fútbol, en avenida Sarmiento 365, para asegurarse un lugar en la venta de entradas.

La convocatoria generó filas extensas y una vigilia nocturna, ya que muchos simpatizantes pasaron la noche en la vereda para no quedarse sin tickets. El expendio para el público visitante está previsto para este viernes 19, de 9 a 18 horas en la sede liguista, mientras que el sábado continuará en las boleterías del estadio, de 9 a 13 horas.

Los precios de las entradas para hinchas de River son de $60.000 las populares y $100.000 las plateas. En el caso de los hinchas de Atlético, los socios pudieron hacer el canje de populares de manera online y acceder a plateas con un valor diferencial, mientras que los no socios también tienen disponibles plateas a $100.000.

La demanda refleja la expectativa que genera el cruce, considerado uno de los partidos más atractivos del fin de semana, donde el “Decano” buscará hacerse fuerte de local frente a un River que llega como uno de los animadores del torneo.