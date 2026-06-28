Argentina venció a Jordania por 3 a 1, brilló con puntaje ideal y ya piensa en Cabo Verde La Albiceleste dominó el encuentro y se impuso con goles de Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez y Lionel Messi, quien ingresó en el complemento. Los dirigidos por Scaloni cerraron el Grupo J con tres victorias y jugarán los 16avos de final el próximo viernes.

La Selección Argentina superó a Jordania por 3 a 1 en el AT&T Stadium de Dallas, en el marco de la tercera fecha del Grupo J del Mundial 2026. Con este resultado, el equipo dirigido por Lionel Scaloni cerró la primera ronda de la competencia con puntaje ideal y ya pone la mira en los cruces de eliminación directa.

Los autores de los tantos albicelestes fueron Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez y Lionel Messi, mientras que Musa Al Taamari descontó para el conjunto asiático.

Desde el pitazo inicial, la Selección impuso sus condiciones y dominó el desarrollo del juego, generando situaciones de peligro con rapidez. La apertura del marcador no se hizo esperar: a los 18 minutos de la primera mitad, Giovani Lo Celso frotó la lámpara y convirtió mediante una magistral ejecución de tiro libre desde el borde del área.

Lejos de conformarse, Argentina continuó acechando a un rival que se mostraba varios escalones por debajo desde lo futbolístico. Apenas superada la media hora de juego, la Albiceleste logró ampliar la diferencia luego de que el árbitro sancionara penal por una infracción sobre el defensor Marcos Senesi. El encargado de cambiar la falta por gol fue el “Toro” Lautaro Martínez, quien definió con jerarquía para estampar el 2-0. Si bien el equipo nacional tuvo múltiples oportunidades para transformar el resultado en goleada antes del descanso, faltó la última puntada en los metros finales.

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En el complemento, Jordania sorprendió y encontró una luz de esperanza a los 10 minutos. Tras un preciso buscapié de Ehsan Haddad, Musa Al Taamari apareció solo en el área chica para empujar el balón y marcar el descuento.

Sin embargo, el ingresó de Lionel Messi desde el banco de suplentes terminó por liquidar el pleito. A los 35 minutos del segundo tiempo, el capitán argentino ejecutó un fantástico tiro libre que selló el 3-1 definitivo. Con este tanto, el astro rosarino alcanzó su sexto grito en el Mundial 2026, consolidándose como el máximo artillero del certamen.

Tras una fase de grupos impecable, la próxima presentación de la Selección Argentina será el próximo viernes 3 de julio, cuando se enfrente ante Cabo Verde por los 16avos de final de la Copa del Mundo.