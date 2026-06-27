Scaloni confirmó que Messi “va a ir al banco” ante Jordania El primero en preguntar en la charla con la prensa fue Enrique Macaya Márquez, quien se llevó la ovación de los colegas en la sala y los elogios del DT por su intachable y extensa carrera, cubriendo 18 mundiales, desde el año 1958.

Lionel Scaloni confirmó este viernes por la noche que Leo Messi será suplente ante Jornania. De todos modos, es un hecho que que ingresará en el segundo tiempo, según se desprende de las palabras del entrenador argentino en conferencia de prensa.

El primero en preguntar en la charla con a prensa fue Enrique Macaya Márquez, que se llevó la ovación de los colegas en la sala y los elogios de Scaloni por su intachable y extensa carrera, cubriendo 18 mundiales, desde el año 1958. Y como Macaya no perdió las mañas, le preguntó sobre la titularidad de Messi y sobre el equipo que jugará en el tercer partido de la fase de grupos.

“Es un placer poder responderte una pregunta. Vivimos un montón de tiempo. Cuando jugaba en la Argentina no paraba de verlo. Le voy a contestar la pregunta porque es usted: Leo va a ir al banco”, dijo Scaloni.

Y agregó: “Le contesto porque es usted y se lo merece. Y el equipo, esa me la guardo… Leo va a arrancar después. El equipo lo tengo confirmado pero después lo damos”.