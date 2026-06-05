Argentina vuelve al primer puesto del ranking FIFA: la alegría que reaviva una histórica “maldición” La Selección nacional recuperó el liderazgo de la clasificación mundial tras los últimos resultados de España y Francia. Sin embargo, el dato genera recelo de cara a la máxima cita: desde la creación del listado, ningún líder logró alzar la Copa del Mundo.

La Selección argentina de fútbol recibió una excelente noticia en la antesala de la Copa del Mundo 2026, aunque para el grupo de jugadores y los hinchas más “cabuleros”, el logro llega acompañado de un oscuro presagio. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni alcanzó nuevamente el primer lugar del ranking mundial de la FIFA, desplazando de la cima a potencias europeas.

El regreso de la Albiceleste al máximo escalafón se concretó tras una combinación clave de resultados internacionales: la derrota de Francia y el sorpresivo empate de España frente a Irak en un encuentro amistoso.

De todas maneras, el liderazgo definitivo aún no está garantizado. Para sellar su lugar en la cima antes del inicio del certamen, Argentina deberá hacer los deberes en sus próximos dos compromisos preparatorios. El equipo nacional se medirá ante Honduras este sábado 6 de junio a las 21:00 horas y enfrentará a Islandia el martes 9 desde las 21:30, mientras que franceses y españoles también tienen partidos en agenda que podrían modificar los coeficientes.

La implacable “maldición” del ranking

Si bien dominar la clasificación de la FIFA es una condición que enorgullece, la actualización del listado reactivó un entramado de mala suerte histórico. Desde que se inventó este sistema de posicionamiento a mediados de 1993, la selección que llega en el primer lugar al inicio de una Copa del Mundo nunca ha logrado levantar el trofeo.

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El historial de esta racha negativa es contundente y se repite ininterrumpidamente desde hace 30 años:

Estados Unidos 1994: Alemania arribó en la primera posición, pero el título quedó en manos de Brasil (tercero en la tabla). Argentina llegó en el octavo lugar en aquel recordado torneo.

Alemania arribó en la primera posición, pero el título quedó en manos de Brasil (tercero en la tabla). Argentina llegó en el octavo lugar en aquel recordado torneo. Francia 1998: Brasil llegaba como líder y campeón defensor, pero el anfitrión francés se quedó con su primera gloria mundialista a pesar de ocupar el 18° escalón del listado.

Brasil llegaba como líder y campeón defensor, pero el anfitrión francés se quedó con su primera gloria mundialista a pesar de ocupar el 18° escalón del listado. Corea-Japón 2002: Francia dominaba el ranking, pero protagonizó un fracaso rotundo al no superar la fase de grupos. Brasil volvió a coronarse llegando desde el segundo lugar.

Francia dominaba el ranking, pero protagonizó un fracaso rotundo al no superar la fase de grupos. Brasil volvió a coronarse llegando desde el segundo lugar. Alemania 2006: Brasil era nuevamente el número uno. Sin embargo, Italia dio el golpe y gritó campeón llegando desde la 13° posición.

Brasil era nuevamente el número uno. Sin embargo, Italia dio el golpe y gritó campeón llegando desde la 13° posición. Sudáfrica 2010: Otra vez Brasil lideraba la previa de manera indiscutida, pero España (segunda) se alzó con la copa.

Otra vez Brasil lideraba la previa de manera indiscutida, pero España (segunda) se alzó con la copa. Brasil 2014: El combinado español llegaba en la cima para defender su título, pero sufrió una dura e inesperada eliminación en primera ronda. La campeona fue Alemania (segunda), y Argentina debió conformarse con el subcampeonato desde el quinto puesto.

El combinado español llegaba en la cima para defender su título, pero sufrió una dura e inesperada eliminación en primera ronda. La campeona fue Alemania (segunda), y Argentina debió conformarse con el subcampeonato desde el quinto puesto. Rusia 2018: Alemania, en el primer lugar, corrió la misma suerte que España y no logró pasar la fase de grupos. Francia, desde el séptimo puesto, levantó su segundo trofeo.

Alemania, en el primer lugar, corrió la misma suerte que España y no logró pasar la fase de grupos. Francia, desde el séptimo puesto, levantó su segundo trofeo. Qatar 2022: Brasil volvió a ostentar el liderazgo del ranking en la previa. El desenlace es historia conocida: la Selección argentina alzó su tercera estrella llegando desde el tercer lugar del listado oficial.