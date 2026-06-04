El gran gesto de Scaloni con tres hinchas argentinos que pedalearon 17.000 kilómetros para llegar al Mundial Miguel Silio, Vicente Conculini y Yamandú Martínez salieron desde Gualeguaychú en agosto del año pasado y recorrieron 17 países en bicicleta. Al llegar a Kansas City, el cuerpo técnico de la Selección y el presidente de la AFA los recibieron en la concentración.

La pasión por la Selección Argentina no conoce de límites geográficos ni de esfuerzos imposibles. Miguel Silio, Vicente Conculini y Yamandú Martínez, tres amigos oriundos de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, firmaron una de las mayores proezas de la previa de la Copa Mundial de la FIFA 2026 al llegar a las puertas de Kansas City tras pedalear nada menos que 17.000 kilómetros con el único objetivo de alentar a la Albiceleste.

La travesía, que comenzó el 16 de agosto de 2025 desde la Municipalidad de Gualeguaychú, implicó una travesía titánica de casi 300 días en la que cruzaron 17 países. Bajo el nombre de los “biciviajeros”, el trío fue registrando el día a día y cada una de las etapas de su aventura en la cuenta de Instagram @enbiciandoalmundo.

El reconocimiento de la ciudad y el recibimiento de la “Scaloneta”

El arribo de los ciclistas causó un enorme revuelo en los Estados Unidos. La propia cuenta oficial de la ciudad de Kansas en la red social X celebró su llegada con un mensaje especial de bienvenida, destacando el enorme sacrificio de los tres argentinos para pisar suelo norteamericano de cara al debut del conjunto nacional en el Grupo J, zona que comparte con Argelia, Austria y Jordania.

Semejante muestra de fervor llegó rápidamente a oídos del plantel e impulsó un inolvidable gesto por parte del búnker argentino. Los tres viajeros fueron invitados formalmente a la concentración de la Selección en Kansas, donde los recibió el director técnico Lionel Scaloni junto a su cuerpo de colaboradores más cercanos, integrado por Pablo Aimar, Walter Samuel y Roberto Ayala, además del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia.

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“Mi admiración total. La locura y la pasión que siente el hincha argentino por estos colores y, por sobre todas las cosas, por la Scaloneta no tiene límites, no conoce fronteras. Esto es un claro ejemplo de ello. ¡Felicitaciones y a disfrutar la estadía en Kansas!“, expresó Tapia a través de sus canales oficiales para retratar el encuentro.

Diez meses arriba de la bicicleta

Horas antes del esperado encuentro con sus ídolos, Vicente Conculini dialogó con Radio La Red y brindó precisiones sobre el desgaste y la magnitud del viaje que realizaron. “Los tres somos de Gualeguaychú. Salimos desde allá el 16 de agosto. Ya hace diez meses. Estamos acá después de 17.000 kilómetros y 17 países”, relató emocionado, reflejando el cansancio acumulado pero también la inmensa satisfacción de haber cumplido un sueño que ahora sumó una página de oro con el abrazo del propio Scaloni.