Arranca la semana de la Selección: la agenda completa de Argentina en la previa del amistoso contra Mauritania Los campeones del mundo comienzan a llegar este lunes al país para disputar la anteúltima doble fecha FIFA antes del Mundial 2026. Conocé el cronograma de entrenamientos en Ezeiza, cuándo habla Scaloni y a qué hora es el partido en La Bombonera.

La cuenta regresiva para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 sigue su marcha. La Selección Argentina ya tiene todo diagramado para afrontar su primer compromiso de esta nueva ventana internacional, donde se medirá ante Mauritania en un encuentro amistoso que le servirá a Lionel Scaloni para seguir ajustando piezas.

La actividad oficial del conjunto albiceleste comienza este mismo lunes. Según la información recabada por la Agencia Noticias Argentinas, a lo largo de la jornada irán aterrizando en el país los distintos convocados, provenientes en su gran mayoría de las ligas europeas y de la MLS, con el capitán Lionel Messi a la cabeza de la delegación.

El cronograma de la “Scaloneta”

El cuerpo técnico diagramó una semana de trabajo concentrada en el predio de Ezeiza, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al duelo del viernes.

Martes 24 al Jueves 26 de marzo: El plantel completo llevará a cabo sus prácticas en el predio Lionel Andrés Messi. Todos los entrenamientos se realizarán en horario vespertino.

El plantel completo llevará a cabo sus prácticas en el predio Lionel Andrés Messi. Todos los entrenamientos se realizarán en horario vespertino. Jueves 26 de marzo: El entrenador, Lionel Scaloni, brindará su habitual conferencia de prensa ante los medios para analizar el presente del equipo y dar indicios sobre la formación titular.

El entrenador, Lionel Scaloni, brindará su habitual conferencia de prensa ante los medios para analizar el presente del equipo y dar indicios sobre la formación titular. Viernes 27 de marzo (Día de partido): Argentina se enfrentará a Mauritania a partir de las 20:15 horas en el estadio Alberto J. Armando, míticamente conocido como “La Bombonera”.

Lo que sigue tras Mauritania

Una vez superado este primer desafío en el estadio de Boca Juniors, la Selección continuará concentrada de cara a su segundo y último compromiso de esta fecha FIFA (la anteúltima antes de la cita mundialista).

MIRA TAMBIÉN Murió el periodista deportivo Ernesto Cherquis Bialo

El próximo rival será otro seleccionado del continente africano que no logró clasificar a la Copa del Mundo: Zambia. Este segundo encuentro amistoso está programado para el martes 31 de marzo.