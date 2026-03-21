Murió el periodista deportivo Ernesto Cherquis Bialo El periodista deportivo uruguayo nacionalizado argentino se especializaba en boxeo. Estaba internado por un cuadro de leucemia.

El periodista Ernesto Cherquis Bialo murió este viernes a sus 85 años. El uruguayo nacionalizado argentino falleció luego de pasar por una larga internación que había solicitado dadores de sangre.

El histórico cronista atravesaba un cuadro de leucemia que en el último tiempo lo había llevado a varias recaídas, informó Radio La Red.

Cherquis Bialo trabajó en gran cantidad de medios desde 1962, incluyendo las radios Rivadavia y Splendid.

Entre sus obras se destacan dos libros biográficos: “Mi verdadera vida”, biografía del boxeador argentino campeón del Mundo Carlos Monzón, en 1976, y “Yo soy el Diego de la gente”, autobiografía testimonial de Diego Armando Maradona en la que colaboró con Daniel Arcucci, y juntos publicaron en el 2000.