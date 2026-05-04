Atlético Tucumán derrotó a River en la última fecha El Millonario perdió 1-0 con el Decano en el Monumental en el marco de la postergada novena fecha del campeonato, encuentro correspondiente a la Zona B.

River cerró la fase regular del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026 de la peor manera posible al caer 1-0 en el Monumental ante el ya eliminado Atlético Tucumán, que no ganaba como visitante desde enero del año pasado. Un error defensivo permitió a Renzo Tesuri darle el triunfo al Decano de Julio César Falcioni, que revivió los duros cuestionamientos que recibió el Millonario previo a la salida de Marcelo Gallardo y se fue más que silbado en la antesala a su participación en los octavos de final, donde enfrentará a San Lorenzo o Defensa y Justicia.

El Millonario aseguró el segundo puesto de la Zona B y se enfrentará al equipo que finalice en la séptima plaza de la Zona A. Actualmente ese adversario sería San Lorenzo, aunque podría ser Defensa y Justicia en caso de que derrote por dos o más goles a Gimnasia de Mendoza este lunes.

El Decano se reencontró con el triunfo fuera de su casa tras casi un año y medio. El último antecedente data del 24 de enero de 2025, cuando se impuso por 1-0 a San Martín de San Juan.

Fuente TyC Sports