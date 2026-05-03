Franco Colapinto finalizó 8° en el Gran Premio de Miami El piloto argentino completó una de sus mejores actuaciones en la máxima categoría del automovilismo. La carrera fue ganada por el italiano Kimi Antonelli, quien se afianza como líder del campeonato.

El piloto argentino Franco Colapinto finalizó en la octava posición durante la carrera principal del Gran Premio de Miami, redondeando una de sus actuaciones más destacadas desde su llegada a la Fórmula 1.

A bordo de su monoplaza, el representante nacional logró mantenerse firme en los puestos puntuables a lo largo del exigente trazado estadounidense, demostrando un ritmo sólido y constancia para sostenerse por delante de sus rivales en el pelotón del medio. Este resultado le permite seguir sumando experiencia y confianza en la máxima categoría del automovilismo mundial.

Por su parte, la victoria en el circuito de Florida quedó en manos del italiano Kimi Antonelli. Con este nuevo triunfo, el corredor europeo sumó puntos vitales que le permiten consolidarse en lo más alto de la tabla general de posiciones, reafirmando su condición de principal candidato en la lucha por el título de la temporada.