Atlético Tucumán eliminó a Talleres en el estadio de Newell’s El Decano goleó 3 a 0 al conjunto cordobés, que quedó al margen del torneo. Con goles de Renzo Tesuri, Lautaro Godoy y Nicolás Lamendola, el equipo de Julio Cesar Falcioni avanzó a los Octavos de Final

El estadio de Newell’s fue testigo de la clasificación a octavos de final de la Copa Argentina de Atlético Tucumán. El Decano se impuso ante Talleres por 3 a 0 gracias a los goles de Renzo Tesuri, Lautaro Godoy y Nicolás Lamendola.

Así, el equipo de Julio Cesar Falcioni se impuso ante el conjunto que dirigió de manera interina Ezequiel Carboni, tras la salida de Carlos Tévez, quien estuvo durante un año en la “T”. La decisión luego se tomó luego de la eliminación en los octavos de final ante Belgrano en el clásico.

Atlético deberá ahora esperar al ganador de la llave entre Independiente e Unión, que también se jugará en Rosario, para conocer a su rival en los octavos de final.

Desde el arranque, Renzo Tesuri aprovechó el primero de varios errores en el fondo de la “T” y anotó el gol que encaminó la goleada de los tucumanos.

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El arquero de la “T”, Herrera, fue figura. Tapó varios mano a mano e hizo lo que pudo ante un rival que se vio envalentonado por la poca solidez que mostró Talleres.

Ronaldo Martínez había empatado, pero el gol fue mal anulado por posición adelantada. Como en la Copa Argentina no hay VAR, los cordobeses se quejaron por el error humano. De todos modos, Atlético pegó de nuevo.

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Lautaro Godoy y Nicolás Laméndola terminaron de darle forma a la goleada, cerrando un amargo primer semestre para Talleres.