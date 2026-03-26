Atlético Tucumán le ganó a Sportivo Barracas por la Copa Argentina El Decano se impuso 2-1 ante Los Arrabaleros y pasó a la siguiente ronda del torneo más federal del país. En la próxima instancia se enfrentará ante Talleres de Córdoba.

Atlético Tucumán venció 2-1 a Sportivo Barracas en el estadio Ciudad de Caseros y se clasificó a los 16avos de final de la Copa Argentina. El Decano abrió el marcador en el primer tiempo con gol de Leandro Díaz, mientras que Santiago Gómez igualó el encuentro de manera parcial para el conjunto arrabalero.

Cuando el partido parecía encaminarse al empate, el equipo tucumano encontró el gol de la victoria en los últimos minutos gracias a Clever Ferreira, que selló el 2-1 definitivo y le dio al equipo dirigido por Julio Falcioni el pase a la siguiente ronda del certamen más federal del fútbol argentino, que en la próxima instancia se enfrentará contra Talleres de Córdoba.

Fuente TyC Sports