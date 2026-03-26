Bolivia se enfrenta a Surinam con el gran sueño de volver a un Mundial La selección del altiplano debuta en el Repechaje intercontinental buscando dar el primer paso hacia la Copa del Mundo 2026. El encuentro se disputará este jueves en Monterrey y el ganador jugará la final definitoria contra Irak.

El sueño mundialista de la selección de Bolivia está más vivo que nunca. Tras una gran campaña en las duras Eliminatorias Sudamericanas, el conjunto verde se medirá este jueves ante su par de Surinam por las semifinales del Repechaje intercontinental, la última ventana disponible para clasificar al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

El partido se jugará en territorio neutral y promete ser un choque de estilos y emociones, donde ambos equipos se juegan a todo o nada la posibilidad de seguir soñando con la máxima cita del fútbol.

Los datos clave del partido

Día y Hora: Jueves 26 de marzo a las 19:00 (hora de Argentina).

Jueves 26 de marzo a las (hora de Argentina). Estadio: BBVA, en la ciudad de Monterrey (México).

BBVA, en la ciudad de Monterrey (México). Árbitro: Alireza Faghani (Australia).

Alireza Faghani (Australia). Transmisión: En vivo por la pantalla de DSports, con cobertura especial de la Agencia Noticias Argentinas.

Los caminos hacia el Repechaje

El presente de Bolivia: La “Verde” llega a esta instancia tras haber quedado en la séptima posición de las Eliminatorias Sudamericanas (Conmebol) con 20 puntos, logrando finalizar la tabla por delante de Venezuela, Perú y Chile. De lograr la ansiada clasificación a la Copa del Mundo, será su cuarta participación histórica (tras Uruguay 1930, Brasil 1950 y Estados Unidos 1994). Curiosamente, los del altiplano aún buscan su primera victoria en la historia de los Mundiales, ya que su mejor resultado fue un empate ante Corea del Sur (1-1) en el ’94.

El milagro de Surinam: Del otro lado estará un equipo que llega con el envión anímico de una clasificación agónica. Surinam se metió en el Repechaje de manera casi milagrosa tras finalizar en el segundo puesto del Grupo A de las Eliminatorias de la Concacaf, superando a Honduras en la tercera ronda de manera milimétrica por diferencia de goles a favor.

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Cómo sigue la llave: