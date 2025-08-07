Balón de Oro 2025: Lautaro y Alexis entre los 30 nominados, y Dibu Martínez va por su tercer Trofeo Yashin La revista France Football dio a conocer este miércoles la lista de los 30 candidatos al Balón de Oro 2025, el prestigioso premio que distingue al mejor futbolista de la temporada a nivel mundial.

Entre los seleccionados figuran dos argentinos: Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister, quienes brillaron tanto en sus clubes como en la Selección Argentina. Ambos comparten la lista con figuras destacadas como Erling Haaland, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y el joven talento español Lamine Yamal.

Por otro lado, Emiliano “Dibu” Martínez vuelve a ser protagonista en la categoría de arqueros. El marplatense fue nominado nuevamente al Trofeo Yashin, distinción que ya ganó en las dos ediciones anteriores, consolidándose como uno de los mejores porteros del mundo.

La esperada gala del Balón de Oro se llevará a cabo el próximo 22 de septiembre en el icónico Teatro del Châtelet de París, donde se conocerá al sucesor del último ganador y se premiará a los mejores jugadores y jugadoras del planeta.