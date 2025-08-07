Rodrigo De Paul convirtió su primer gol en Inter Miami en la victoria contra Pumas de México El equipo que dirige Mascherano derrotó por 3-1 al elenco mexicano por la Leagues Cup y avanzó de ronda.

El Inter de Miami del crack rosarino Lionel Messi, marginado por lesión, le ganó a Pumas de México por 3-1 este miércoles, en el Chase Stadium de Estados Unidos, por la tercera fecha de la fase de grupos de la Leagues Cup 2025.

El elenco mexicano había comenzado en ventaja, con el gol del extremo Jorge Ruvalcaba a los 33 minutos del complemento, aunque las “Garzas” remontaron con los tantos del volante argentino Rodrigo De Paul, en 44’ del primer tiempo, el delantero Luis Suárez, de penal en 13 minutos del complemento, y el atacante argentino Tadeo Allende, a los 23 minutos de la segunda parte.

Con el triunfo, el Inter Miami garantizó la clasificación a los cuartos de final del certamen norteamericano y espera rival, que será uno de los cuatro clasificados en la zona de la liga mexicana.

El equipo de Javier Mascherano no contó Messi por su reciente lesión muscular en la pierna derecha, mientras que en Pumas no atajó el exarquero de Newell’s Keylor Navas. El costarricense había sido expulsado la fecha anterior y lo miró desde afuera de la cancha, al igual que Leo.