Belgrano venció a River y se consagró campeón del Torneo Apertura En una final vibrante en el estadio Mario Alberto Kempes, el equipo dirigido por Ricardo Zielinski derrotó 3-2 a River Plate. Con esta gesta, el conjunto cordobés se convierte en el primer equipo de la provincia en alcanzar la gloria máxima en la Primera División.

El fútbol argentino tiene un nuevo rey. En una noche que quedará grabada a fuego en los libros de historia deportiva, Belgrano de Córdoba venció 3-2 a River Plate en el estadio Mario Alberto Kempes y se consagró campeón del Torneo Apertura 2026, logrando así su primer título en la máxima categoría.

El encuentro, que cumplió con todas las expectativas de una final, fue un torbellino de emociones desde el pitazo inicial. El “Pirata” mostró una entereza anímica y una contundencia ofensiva que le permitieron superar a un River que, pese a los intentos por quedarse con el trofeo, no pudo contener el empuje del conjunto cordobés.

Con este triunfo, Belgrano no solo se alza con su primer campeonato de Primera División, sino que rompe una barrera histórica: se convierte en el primer club de la provincia de Córdoba en inscribir su nombre en la selecta lista de campeones del fútbol nacional.