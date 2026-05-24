Franco Colapinto continúa dando pasos firmes en el automovilismo mundial. Este domingo, en el exigente circuito de Montreal, el piloto de Alpine alcanzó su mejor posición histórica en la Fórmula 1 al cruzar la bandera a cuadros en el sexto lugar, logrando sumar ocho unidades vitales para su crecimiento en el campeonato.
El argentino tuvo una jornada impecable. Tras haber largado desde el décimo cajón de la grilla, Colapinto mostró un ritmo constante y una gran capacidad estratégica. Gracias a una serie de maniobras precisas y aprovechando los abandonos de otros competidores, el joven corredor logró avanzar en el clasificador, finalizando incluso por delante de su experimentado compañero de equipo, Pierre Gasly.
Por su parte, el italiano Kimi Antonelli volvió a demostrar que atraviesa un momento excepcional. Con esta victoria en el Gran Premio de Canadá, el piloto alcanzó su cuarto triunfo consecutivo, ratificando su dominio absoluto en la temporada y escapándose en la cima de la tabla de posiciones.