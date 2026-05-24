Franco Colapinto brilló en Montreal, terminó 6° y sumó sus mejores puntos en la F1 El piloto argentino protagonizó su actuación más sólida desde su llegada a la categoría reina tras remontar cuatro posiciones. La victoria quedó en manos de Kimi Antonelli, quien alcanzó su cuarto triunfo consecutivo en la temporada.

Franco Colapinto continúa dando pasos firmes en el automovilismo mundial. Este domingo, en el exigente circuito de Montreal, el piloto de Alpine alcanzó su mejor posición histórica en la Fórmula 1 al cruzar la bandera a cuadros en el sexto lugar, logrando sumar ocho unidades vitales para su crecimiento en el campeonato.

El argentino tuvo una jornada impecable. Tras haber largado desde el décimo cajón de la grilla, Colapinto mostró un ritmo constante y una gran capacidad estratégica. Gracias a una serie de maniobras precisas y aprovechando los abandonos de otros competidores, el joven corredor logró avanzar en el clasificador, finalizando incluso por delante de su experimentado compañero de equipo, Pierre Gasly.

Por su parte, el italiano Kimi Antonelli volvió a demostrar que atraviesa un momento excepcional. Con esta victoria en el Gran Premio de Canadá, el piloto alcanzó su cuarto triunfo consecutivo, ratificando su dominio absoluto en la temporada y escapándose en la cima de la tabla de posiciones.