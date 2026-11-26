Boca derrotó a Independiente Rivadavia por 2 a 0 y avanzó a los cuartos de final del Torneo Clausura Con goles de Leandro Paredes —de penal— y Miguel Merentiel, el equipo de Rodolfo Arruabarrena fue ampliamente superior en La Bombonera. En la próxima instancia volverá a ser local frente a Gimnasia La Plata.

Boca Juniors vivió otra noche de marcada superioridad en La Bombonera y derrotó por 2 a 0 a Independiente Rivadavia para sellar su clasificación a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. Con tantos de Leandro Paredes, de penal, y Miguel Merentiel, el conjunto dirigido por Rodolfo “Vasco” Arruabarrena dominó las acciones de principio a fin y justificó una diferencia que pudo haber sido aún mayor de no ser por la destacada actuación del arquero visitante, Gómez Riga.

Con este triunfo, el “Xeneize” se metió entre los ocho mejores del certamen y en la siguiente fase volverá a jugar en condición de local ante Gimnasia La Plata, en día y horario a confirmar.

Pegada en el momento justo y polémica en la primera parte

El conjunto mendocino insinuó peligro en los primeros instantes del encuentro. A los tres minutos, Luis Sequeira le robó la pelota a Milton Delgado, avanzó hasta el borde del área y sacó un derechazo bajo que controló Álvaro Montero. Apenas un minuto después, un centro desde la derecha cruzó toda el área y encontró la volea de Matías Fernández, cuyo remate se fue desviado.

Sin embargo, Boca no tardó en acomodarse en el campo y golpear. A los 17 minutos, tras una mano por detrás de la espalda de Ezequiel Bonifacio dentro del área, el árbitro sancionó penal y Leandro Paredes ejecutó un derechazo alto al ángulo para establecer el 1-0.

MIRA TAMBIÉN La final de la Copa Argentina se jugará en Santiago del Estero

La visita buscó reaccionar a los 21 minutos mediante un tiro libre al segundo palo que terminó en un cabezazo de Iván Villalba, quien estuvo a centímetros de encontrar el ángulo izquierdo de Montero. Con el correr de los minutos, el local tomó el control absoluto del mediocampo y volvió a exigir a los 33, luego de una gran jugada colectiva en la que Aranda envió un balón al área para que Merentiel se la bajara a Belmonte, cuyo remate de primera fue contenido por Gómez Riga sobre su palo derecho.

Tres minutos más tarde se produjo la principal polémica de la noche: Lautaro Blanco aplicó un duro “planchazo” a destiempo en la parte baja de la tibia de Matías Fernández. El juez Luis Lobo Medina resolvió la acción con tarjeta amarilla y, a diferencia de la jugada del penal, el VAR no intervino.

Monólogo en el complemento y resistencia del arquero rival

En la segunda etapa, Boca desplegó un monólogo ofensivo frente a un rival desorientado. A los seis minutos, Villa recibió un pase filtrado por izquierda, enganchó hacia afuera con una gran gambeta y definió, pero el rápido achique de Gómez Riga evitó la caída de su valla.

MIRA TAMBIÉN Se conoció una imagen del boletín de Messi cuando cursaba séptimo grado en Rosario

Apenas sesenta segundos después llegó el segundo tanto: Paredes rompió líneas por derecha con un pase preciso para la proyección de Lozano, quien envió un centro de primera para que Merentiel definiera saltando dentro del área chica y pusiera el 2-0.

A partir de allí, el equipo de Arruabarrena generó un sinfín de situaciones claras:

A los 11 minutos: Tomás Aranda remató desde la medialuna y su disparo, tras dos desvíos, terminó en un córner que derivó en un intento de Alan Velasco por encima del travesaño.

Tomás Aranda remató desde la medialuna y su disparo, tras dos desvíos, terminó en un córner que derivó en un intento de Alan Velasco por encima del travesaño. A los 23 minutos: Velasco encabezó una corrida individual hasta pisar el área y sacó un derechazo con efecto que pasó muy cerca del primer palo.

Velasco encabezó una corrida individual hasta pisar el área y sacó un derechazo con efecto que pasó muy cerca del primer palo. A los 29 minutos: Lozano volvió a desbordar por derecha y asistió a Adam Bareiro, cuyo cabezazo al segundo palo exigió una gran estirada de Gómez Riga.

Lozano volvió a desbordar por derecha y asistió a Adam Bareiro, cuyo cabezazo al segundo palo exigió una gran estirada de Gómez Riga. A los 34 minutos: Leonel Flores enganchó desde la izquierda y buscó el segundo palo con un tiro bajo que el arquero volvió a despejar.

Sobre el cierre, a los 43 minutos, Gómez Riga coronó su labor como figura de la visita con una doble atajada notable ante un disparo de media distancia de Bareiro y el posterior rebote capturado por Flores, sellando el 2-0 definitivo que deposita a Boca en los cuartos de final.