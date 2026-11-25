La final de la Copa Argentina se jugará en Santiago del Estero El moderno estadio de la provincia del norte del país albergará el duelo entre el Xeneize y el Calamar el próximo miércoles 2 de diciembre desde las 20:00 horas.

El Estadio Único Madre de Ciudades será la sede de la final de la Copa Argentina, que enfrentará a Boca y a Platense el próximo miércoles 2 de diciembre a las 20.00. Luego de que se barajaran Rosario, Córdoba y Mendoza como posibilidades, la organización del torneo decidió que se dispute en Santiago del Estero. En los próximos días se pondrán a la venta las entradas. El Xeneize tendrá aproximadamente 30 mil localidades, mientras que el Calamar contará con una cifra cercana a las 10 mil.

El ajetreado calendario de Boca -el único equipo argentino que llegó vivo en todas las competiciones al último trimestre del año- provocó que hubiera varias especulaciones acerca de una modificación de la fecha originalmente pautada. Pero ni el Xeneize ni Platense presentaron oposiciones al respecto y como consecuencia se mantuvo el 2 de diciembre.

En cuanto a la sede también hubo versiones cruzadas. Se barajaron Rosario, Córdoba, Mendoza y hasta La Plata, pero finalmente se decidió el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, estadio con capacidad para 42 mil espectadores y que ya albergó la final de la edición 2020/21, que Boca le ganó a Talleres por penales.

Fuente TyC Sports