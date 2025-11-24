Boca Juniors derrotó 2-0 a Talleres de Carlos Tevez y avanzó a los cuartos de final Boca Juniors cumplió en La Bombonera y selló su clasificación a los cuartos de final del Torneo Clausura tras vencer 2-0 a Talleres de Córdoba. Con un doblete de Miguel Merentiel y una actuación clave de Agustín Marchesín, que atajó un penal en el cierre del primer tiempo, el equipo de Claudio Úbeda sacó adelante un duelo complejo y ahora enfrentará a Argentinos Juniors, nuevamente como local.

El equipo de Carlos Tevez sorprendió en el inicio con una presión alta que complicó la salida Xeneize y generó varias situaciones claras, todas bien resueltas por Marchesín. Sin embargo, Boca golpeó primero a los 28 minutos: Lautaro Di Lollo ganó de cabeza en un tiro de esquina, la pelota dio en el travesaño y Merentiel empujó el rebote.

Antes del descanso, Talleres tuvo la gran chance del empate tras una mano de Exequiel Zeballos dentro del área, pero el arquero Xeneize volvió a lucirse al contener el remate de Mateo Cáceres.

Recién iniciado el segundo tiempo, Boca amplió la diferencia: Lautaro Blanco envió un centro preciso desde la izquierda y Merentiel apareció sin marca para definir el 2-0. Desde allí, el local controló el partido ante una T que intentó reaccionar, pero careció de precisión en los últimos metros.

Con este triunfo, Boca avanza a cuartos de final, donde recibirá a Argentinos Juniors, que viene de eliminar a Vélez Sarsfield con un doblete de Hernán López Muñoz. Al terminar primero en su zona, el Xeneize disputará todas las fases en La Bombonera.