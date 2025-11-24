El equipo de Carlos Tevez sorprendió en el inicio con una presión alta que complicó la salida Xeneize y generó varias situaciones claras, todas bien resueltas por Marchesín. Sin embargo, Boca golpeó primero a los 28 minutos: Lautaro Di Lollo ganó de cabeza en un tiro de esquina, la pelota dio en el travesaño y Merentiel empujó el rebote.

Antes del descanso, Talleres tuvo la gran chance del empate tras una mano de Exequiel Zeballos dentro del área, pero el arquero Xeneize volvió a lucirse al contener el remate de Mateo Cáceres.

Recién iniciado el segundo tiempo, Boca amplió la diferencia: Lautaro Blanco envió un centro preciso desde la izquierda y Merentiel apareció sin marca para definir el 2-0. Desde allí, el local controló el partido ante una T que intentó reaccionar, pero careció de precisión en los últimos metros.

Con este triunfo, Boca avanza a cuartos de final, donde recibirá a Argentinos Juniors, que viene de eliminar a Vélez Sarsfield con un doblete de Hernán López Muñoz. Al terminar primero en su zona, el Xeneize disputará todas las fases en La Bombonera.

MIRA TAMBIÉN

Boca Juniors cuartos de final Deportes Torneo Clausura

Noticias relacionadas