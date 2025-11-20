Pese a la polémica, Ángel Di María salió a festejar el logro del Canalla en sus redes sociales. “La gloria no tiene precio. Campeón de liga 2025. Vamos Central”, publicó el rosarino, acompañado de corazones azules y amarillos y de la gráfica institucional difundida por el club.
La respuesta no tardó en llegar: la mayoría de los seguidores del futbolista cuestionó el título y expresó su malestar en los comentarios, mientras que los hinchas de Central agradecieron el gesto del ídolo y destacaron su apoyo en este momento.
En redes sociales predominó el desconcierto. Muchos usuarios aseguraron no saber que este campeonato estaba en disputa y criticaron la falta de comunicación oficial. Incluso el propio técnico de Central, Ariel Holan, reveló que el plantel recién se enteró de la decisión el miércoles por la noche.
¿Por qué la AFA declaró campeón a Rosario Central?
La entidad argumentó que el conjunto dirigido por Holan fue el equipo más regular del año: terminó como líder de la tabla anual con 66 puntos, cuatro más que Boca. Además, tuvo un rendimiento constante en ambas fases del campeonato, dominando la Zona B en el Apertura y también en el Clausura.