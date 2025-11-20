Di María celebró el título otorgado por la AFA a Rosario Central y desató una ola de críticas en redes La AFA oficializó este jueves la consagración de Rosario Central como campeón de la temporada 2025 por haber finalizado en lo más alto de la tabla anual. La medida, adoptada tras una reunión de Comisión Directiva, sorprendió a propios y ajenos y generó un fuerte rechazo entre los hinchas de distintos clubes.

Pese a la polémica, Ángel Di María salió a festejar el logro del Canalla en sus redes sociales. “La gloria no tiene precio. Campeón de liga 2025. Vamos Central”, publicó el rosarino, acompañado de corazones azules y amarillos y de la gráfica institucional difundida por el club.

La respuesta no tardó en llegar: la mayoría de los seguidores del futbolista cuestionó el título y expresó su malestar en los comentarios, mientras que los hinchas de Central agradecieron el gesto del ídolo y destacaron su apoyo en este momento.

En redes sociales predominó el desconcierto. Muchos usuarios aseguraron no saber que este campeonato estaba en disputa y criticaron la falta de comunicación oficial. Incluso el propio técnico de Central, Ariel Holan, reveló que el plantel recién se enteró de la decisión el miércoles por la noche.

¿Por qué la AFA declaró campeón a Rosario Central?

MIRA TAMBIÉN Conmebol confirmó que la Finalissima entre Argentina y España se jugará en marzo

La entidad argumentó que el conjunto dirigido por Holan fue el equipo más regular del año: terminó como líder de la tabla anual con 66 puntos, cuatro más que Boca. Además, tuvo un rendimiento constante en ambas fases del campeonato, dominando la Zona B en el Apertura y también en el Clausura.