Boca le ganó 2-1 a Universidad Católica en su debut por la Copa Libertadores Con un golazo de Leandro Paredes y otro tanto de Adam Bareiro, el Xeneize superó al conjunto chileno en el Claro Arena. El equipo dirigido por Claudio Úbeda arrancó con el pie derecho y lidera su zona.

El gran sueño continental está en marcha y Boca Juniors lo comenzó de la mejor manera posible. En su debut por la fase de grupos de la Copa Libertadores, el Xeneize se impuso como visitante por 2 a 1 ante Universidad Católica en el estadio Claro Arena de Santiago de Chile, trayéndose tres puntos de oro para la Argentina.

Los goles: jerarquía y contundencia

La apertura del marcador no se hizo esperar y llegó con un sello de calidad internacional. En los minutos iniciales del encuentro, Leandro Paredes demostró toda su jerarquía en su reestreno en la máxima competencia continental con la camiseta azul y oro: capturó la pelota y sacó un potente remate de larga distancia que venció la resistencia del arquero local, poniendo el 1 a 0.

Ya en la segunda parte, Boca no se conformó y logró ampliar la ventaja. El encargado de sellar el segundo grito xeneize fue el delantero paraguayo Adam Bareiro, quien aprovechó su oportunidad para darle tranquilidad al equipo de Úbeda. Aunque el conjunto chileno logró descontar sobre el final para el 2-1 definitivo, la victoria Xeneize nunca estuvo en verdadero peligro.

Así quedó el grupo

Con este importante triunfo fuera de casa, el club de la Ribera se acomoda en lo más alto de la tabla de posiciones. Por su parte, la acción de la zona se completó con el duelo entre Cruzeiro y Barcelona de Ecuador, donde el conjunto brasileño se hizo fuerte de local y se impuso por 1 a 0.