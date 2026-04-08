San Martín eliminó por penales a Estudiantes de Río Cuarto en la Copa Argentina El Santo se impuso en la definición desde los 12 pasos por 4-3. De esta manera, se metió en los 16º de final y se medirá con el Taladro.

San Martín de Tucumán eliminó por penales a Estudiantes de Río Cuarto, en un partido disputado en la cancha de Belgrano, correspondiente a los 32º de final de la Copa Argentina. Después del empate sin goles, el Santo se impuso por 4-3 en la definición desde los 12 pasos.

Lo que inclinó la balanza para el equipo de la Primera B Nacional fue el disparo de Tobías Ostchega por encima del travesaño y la atajada de Nahuel Manganelli frente al intento de Raúl Lozano. El arquero se convirtió en el héroe de la jornada y fue abrazado por sus compañeros para festejar la clasificación.

El triunfo de San Martín de Tucumán lo depositó en los 16º de final del certamen, donde ya esperaba Banfield. El Taladro goleó a Real Pilar por 3-0 en su presentación y de esa manera consiguió avanzar a la segunda fase.

Fuente TyC Sports