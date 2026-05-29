Boca perdió ante la Universidad Católica y quedó eliminado de la Copa Libertadores El "Xeneize" cayó 1-0 ante el conjunto chileno en el cierre del Grupo D y no pudo sellar su pase a octavos. Tras una campaña irregular, el equipo de Claudio Úbeda se despide del máximo certamen continental y continuará su camino en la Copa Sudamericana.

En una noche cargada de tensión en La Bombonera, Boca Juniors sufrió una dura derrota por 1 a 0 frente a la Universidad Católica de Chile y quedó marginado de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. El equipo dirigido por Claudio Úbeda, que dependía de sí mismo para clasificar, no logró superar la firme estructura defensiva de los chilenos, que se llevaron los tres puntos y el liderazgo del Grupo D con 13 unidades.

El encuentro, correspondiente a la sexta y última fecha, expuso las carencias ofensivas que el conjunto azul y oro arrastró durante gran parte de la fase de grupos. A pesar de intentar asumir el protagonismo desde el pitazo inicial, Boca se mostró impreciso y falto de profundidad ante una visita que supo esperar su momento.

El golpe chileno

La apertura del marcador llegó a los 33 minutos de la primera etapa, en la única llegada de verdadero peligro de la visita. Tras un tiro libre ejecutado por Boca que no encontró destino, la Universidad Católica lanzó un contraataque letal. Clemente Montes, con una definición magistral desde el borde del área, cruzó un remate que se clavó contra el poste izquierdo de Leandro Brey, sentenciando el 1-0 que terminaría siendo definitivo.

Empuje sin ideas

Durante el segundo tiempo, el Xeneize intentó reaccionar con los ingresos de Alan Velasco y Ángel Romero, buscando mayor peso en el área. Sin embargo, la falta de eficacia fue una constante: Romero llegó a convertir un tanto que fue anulado por posición adelantada, y sobre el final, el arquero Vicente Bernedo se lució para negar el empate tras un cabezazo peligroso del paraguayo.

MIRA TAMBIÉN Los ocho futbolistas que vivirán su primer Mundial con la Selección argentina

Con esta caída, Boca cerró una fase de grupos preocupante, habiendo perdido tres de sus últimos cuatro encuentros. Finalizó tercero en la zona con 7 puntos, por lo que deberá conformarse con disputar los playoffs de la Copa Sudamericana en el segundo semestre, un desenlace que profundiza la crisis deportiva de un equipo que también se despidió recientemente del torneo local.