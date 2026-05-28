Los ocho futbolistas que vivirán su primer Mundial con la Selección argentina Lionel Scaloni apostó por una base consolidada y redujo la cantidad de debutantes mundialistas. Ocho jugadores tendrán su estreno absoluto en la máxima cita del fútbol.

Lionel Scaloni confirmó la lista de 26 jugadores de la Selección argentina para el Mundial 2026. Para esta edición, llamó la atención cómo el entrenador redujo la cantidad de futbolistas que disputarán por primera vez una Copa del Mundo con la Albiceleste.

En Qatar 2022 fueron 19 los jugadores que disputaron por primera vez un Mundial y muchos tuvieron un papel importante, como Emiliano Martínez, Cristian Romero, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Lautaro Martínez y Julián Álvarez, entre otros.

En Qatar, debutaron 19 jugadores en la Selección argentina en un Mundial. REUTERS/Carl Recine/File Photo

Para esta edición de la Copa del Mundo, el entrenador mantuvo una base campeona del mundo y sumó ocho caras nuevas: Juan Musso, Leonardo Balerdi, Facundo Medina, Valentín Barco, Nicolás González, Giuliano Simeone, Nicolás Paz y José López.

González es el único que estuvo en la lista definitiva de Qatar 2022, pero quedó afuera a último momento por una lesión y fue reemplazado por Ángel Correa.

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