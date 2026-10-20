Boca va por la remontada ante Vasco da Gama para meterse en la final El equipo de Rodolfo Arruabarrena cayó 1-0 en la ida y está obligado a ganar en Río de Janeiro para meterse en el duelo decisivo. La gran duda pasa por la presencia de Leandro Paredes, quien acelera los tiempos de su recuperación.

Boca Juniors afrontará este martes uno de los desafíos más exigentes de la temporada. Desde las 21:30, el conjunto “Xeneize” visitará a Vasco da Gama en el mítico Estadio Maracaná por el encuentro de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana, con la misión de lograr un triunfo histórico que le asegure un lugar en la gran final del certamen continental.

El equipo dirigido por Rodolfo “Vasco” Arruabarrena llega condicionado por el resultado del cruce de ida, donde cayó por 1-0 en La Bombonera tras un certero cabezazo de Adson. Ante este escenario, a Boca solo le sirve la victoria: debe ganar por un gol de diferencia para forzar los penales o por dos o más tantos si busca clasificar de forma directa en los 90 minutos.

El compromiso llega en un momento bisagra para el club de la Ribera, que transita un semestre soñado en el que sueña con una inédita cuádruple corona, ya que sigue en carrera firme en la Copa Argentina, pelea el Torneo Clausura y apunta a coronarse en la tabla general de la temporada.

La duda de Paredes y el presente opuesto de los brasileños

La máxima preocupación del cuerpo técnico pasa por el estado físico de su capitán y referente, Leandro Paredes. El volante sufrió un desgarro hace menos de dos semanas y realizó intensos trabajos de kinesiología contra reloj para no perderse la cita en Río de Janeiro. En caso de no llegar en condiciones óptimas, Rodrigo Battaglia y Williams Alarcón aparecen como las opciones para acompañar a Milton Delgado y Santiago Ascacíbar en el mediocampo. En el ataque, la incógnita se mantiene entre la titularidad de Carlos Palacios o el ingreso de Sebastián Villa junto a Miguel Merentiel.

Por su parte, Vasco da Gama intentará hacer valer la ventaja obtenida en Buenos Aires y salvar el año calendario con la conquista de un trofeo internacional. El elenco de Río vive un presente irregular y muy desgastante en el plano local, donde se encuentra peleando punto a punto por evitar el descenso en el Brasileirao.

Ficha del partido

Torneo: Copa Sudamericana – Semifinal (Vuelta)

Copa Sudamericana – Semifinal (Vuelta) Estadio: Maracaná (Río de Janeiro, Brasil)

Maracaná (Río de Janeiro, Brasil) Hora: 21:30

21:30 Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)

Jesús Valenzuela (Venezuela) VAR: Juan Soto (Venezuela)

Juan Soto (Venezuela) TV: ESPN, Disney+ Premium y DSports

ESPN, Disney+ Premium y DSports Vasco da Gama: Léo Jardim; Paulo Henrique o José Luis Rodríguez, Robert Renan, Alan Saldivia, Cuiabano; Santiago Sosa, Thiago Mendes, Jair, Alan Lescano, Adson; Bruno Duarte. DT: Pedro Emanuel.

Léo Jardim; Paulo Henrique o José Luis Rodríguez, Robert Renan, Alan Saldivia, Cuiabano; Santiago Sosa, Thiago Mendes, Jair, Alan Lescano, Adson; Bruno Duarte. DT: Pedro Emanuel. Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes (o Rodrigo Battaglia / Williams Alarcón), Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Carlos Palacios (o Sebastián Villa), Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.