Boca venció 2-0 a Atlético Mineiro y se consagró campeón de la Copa Sudamericana Con goles de Santiago Ascacíbar y Miguel Merentiel, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena superó con autoridad al conjunto brasileño en Barranquilla. Cortó una sequía de 18 años sin títulos internacionales y se convirtió en el máximo ganador del certamen con tres conquistas.

Boca Juniors venció con autoridad por 2-0 a Atlético Mineiro de Brasil y se consagró campeón de la Copa Sudamericana en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. Con los tantos de Santiago Ascacíbar y Miguel Merentiel, uno en cada tiempo, el equipo xeneize puso fin a una sequía de 18 años sin títulos internacionales.

Desde el pitazo inicial, el conjunto argentino impuso condiciones y mostró una clara superioridad. A los cuatro minutos avisó con una situación inmejorable desperdiciada por Merentiel, quien quedó solo en el área chica tras un error del arquero Everson y estrelló su remate en el travesaño.

La apertura del marcador llegó a los 16 minutos del primer tiempo. Luego de que le anularan un tanto por posición adelantada instantes antes, Ascacíbar aprovechó una pelota que quedó picando dentro del área tras una serie de rebotes y sacó un potente disparo para poner en ventaja al conjunto de la Ribera. Antes del descanso, Boca generó varias ocasiones para ampliar la diferencia, pero le faltó efectividad en los últimos metros.

Los dirigidos por Rodolfo “Vasco” Arruabarrena encaminaron definitivamente el encuentro apenas iniciado el complemento. A los tres minutos, el colombiano Sebastián Villa protagonizó una gran jugada individual y envió un buscapié preciso para Merentiel, quien definió en soledad dentro del área chica para sellar el 2-0.

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Con la ventaja consolidada, Boca se replegó de manera ordenada en defensa y neutralizó los intentos de un Atlético Mineiro que, pese a tener algunas aproximaciones, careció de claridad para descontar. De esta forma, el “Xeneize” levantó su tercera Copa Sudamericana (tras las obtenidas en 2004 y 2005) para convertirse en el club más ganador en la historia del certamen, además de volver a festejar en el plano internacional por primera vez desde la Recopa Sudamericana 2008 ante Arsenal de Sarandí.

Síntesis del partido

Resultado: Boca Juniors 2 – 0 Atlético Mineiro.

Boca Juniors 2 – 0 Atlético Mineiro. Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez (Barranquilla).

Metropolitano Roberto Meléndez (Barranquilla). Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay). VAR: Antonio García (Uruguay).

Andrés Matonte (Uruguay). Antonio García (Uruguay). Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. Rodolfo Arruabarrena. Atlético Mineiro: Everson; Natanael, Ruan Tressoldi, Vitor Fernández, Renan Lodi; Kevin Castaño, Mamady Cissé, Fred, Kaua Pacini; Bernard y Tomás Cuello. DT: Eduardo Domínguez.

Everson; Natanael, Ruan Tressoldi, Vitor Fernández, Renan Lodi; Kevin Castaño, Mamady Cissé, Fred, Kaua Pacini; Bernard y Tomás Cuello. Eduardo Domínguez. Goles: 16m. PT Santiago Ascacíbar (B) y 3m. ST Miguel Merentiel (B).

16m. PT Santiago Ascacíbar (B) y 3m. ST Miguel Merentiel (B). Cambios en el segundo tiempo: 1m. Angelo Preciado por Natanael, Igor Gomes por Mamady Cissé y Thiago Borbas por Kaua Pacini (A); 13m. Tomás Belmonte por Leandro Paredes (B); 19m. Enner Valencia por Miguel Merentiel y Alan Velasco por Tomás Aranda (B); 32m. Rodrigo Battaglia por Santiago Ascacíbar y Leonel Flores por Sebastián Villa (B); 33m. Gustavo Scarpa por Renan Lodi (A); 38m. Mateo Cassierra por Kevin Castaño (A).