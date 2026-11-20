La dirigencia de San Martín emitió un comunicado para responder el reclamo de los jugadores La comisión directiva informó que hoy comenzarán a pagar los dos meses de deuda que reclamó el plantel.

La dirigencia de San Martín salió a responder públicamente al comunicado difundido por futbolistas del plantel profesional, en el que denunciaron tres meses sin cobrar y expusieron la situación de un compañero que necesita una operación de rodilla. A través de sus redes sociales, el club informó que este jueves comenzará a saldar los dos meses de deuda que reconoce con el plantel.

En el mensaje, la institución hizo una aclaración sobre quiénes difundieron el reclamo. “En respuesta al comunicado difundido por algunos futbolistas desafectados del plantel profesional por razones deportivas”, comienza el texto firmado por la CD.

Respecto de la situación salarial, el club aseguró que el pago comenzará durante esta jornada y sostuvo que la medida ya había sido comunicada a los jugadores el día anterior. “Hoy se comenzará a saldar los dos meses de deuda vigentes con el plantel, tal cual fue comunicado durante la jornada de ayer”, informó.

Qué dijo el club sobre Mauro Verón

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La respuesta también incluyó una referencia puntual a Mauro Verón, el futbolista cuya situación médica había sido expuesta en el comunicado de los jugadores. Según la dirigencia, el jugador está siendo atendido por profesionales y su intervención quirúrgica se definirá en los próximos días.

“Es atendido por profesionales quienes, en conjunto con el jugador, definirán la fecha para su intervención quirúrgica en los próximos días”, señaló el club. De esa manera, la institución respondió a uno de los puntos más delicados del reclamo.

Por ahora, el club anunció que comenzará a regularizar esos pagos y que la situación médica de Verón tendrá una definición en los próximos días.

Fuente La Gaceta