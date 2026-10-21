Boca venció 3-1 a Vasco Da Gama con un golazo de Paredes y se metió en la final Con tantos de Di Lollo, Merentiel y una bomba agónica del volante de la Selección argentina a tres minutos del cierre, el equipo de Rodolfo Arruabarrena dio vuelta la serie (3-2 en el global). El "Xeneize" buscará su tercer título continental el 21 de noviembre en Barranquilla.

Boca Juniors escribió otra página dorada en su rica historia internacional. En una noche cargada de emoción y dramatismo en Río de Janeiro, el conjunto “Xeneize” firmó su propio “Maracanazo” al derrotar por 3-1 a Vasco Da Gama en el mítico Estadio Maracaná, revirtiendo el 0-1 de la ida y sellando su pasaje a la gran final de la Copa Sudamericana 2026 con un 3-2 en el marcador global.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena salió a jugar el partido con una intensidad arrolladora que desbordó al conjunto local desde el inicio. Apenas a los tres minutos, Lautaro Blanco ejecutó un córner impecable al segundo palo y Lautaro Di Lollo, con un certero cabezazo cruzado, abrió el marcador para empatar la serie. Con el envión anímico a favor y aprovechando los desacoples defensivos del conjunto carioca, a los 33 minutos llegó el segundo golpe: una salida rápida dejó a Miguel Merentiel mano a mano con Léo Jardim y el delantero uruguayo definió con jerarquía, abriendo el pie derecho para poner el 2-0 con el que el club de la Ribera se marchó al descanso con la clasificación en el bolsillo.

El descuento local y la aparición salvadora de Paredes

En el complemento, Vasco Da Gama adelantó sus líneas y empujó a Boca contra su área. La insistencia brasileña tuvo premio a los 20 minutos, cuando un centro cruzado encontró desmarcado al carrilero José Rodríguez, quien con un remate seco y rasante batió a Álvaro Montero para decretar el 1-2 transitorio, resultado que hasta ese momento forzaba la definición por penales.

Sin embargo, cuando la tensión dominaba la escena y el alargue parecía inexorable, emergió la máxima figura del equipo. A los 42 minutos del segundo tiempo, Leandro Paredes capturó una pelota suelta a metros del área grande y sacó a relucir su pegada privilegiada: el mediocampista de la Selección argentina desenfundó un remate potentísimo que venció la floja respuesta de Jardim para desatar la locura del banco visitante y estampar el 3-1 definitivo.

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Con esta victoria histórica —la segunda de su historia en el Maracaná y la primera desde 1998—, Boca aseguró su lugar en la final única de la Copa Sudamericana, que se disputará el próximo sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia. Ahora, los de Arruabarrena aguardan rival, que saldrá del choque entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque.