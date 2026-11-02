Boca venció a River en La Bombonera y alcanzó una marca histórica que no lograba desde 1991 Con un gol de cabeza de Lautaro Di Lollo, el Xeneize se quedó con una nueva edición del Superclásico y encadenó su tercer triunfo consecutivo ante el Millonario. El equipo del "Vasco" Arruabarrena amplió a siete partidos la diferencia en el historial general.

Boca Juniors se quedó con el Superclásico tras superar por 1-0 a River Plate en La Bombonera, en el marco de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. Con un gol de cabeza del defensor Lautaro Di Lollo, el Xeneize no solo sumó tres puntos vitales en el campeonato, sino que logró una marca histórica: alcanzar su tercera victoria consecutiva frente a su clásico rival en partidos oficiales, algo que no conseguía desde hacía 35 años.

La actual racha del club de la Ribera comenzó en noviembre del año pasado, cuando se impuso por 2-0 como local con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel. El segundo triunfo se registró el 19 de abril de este año, por el Torneo Apertura, donde Boca venció por 1-0 en El Monumental gracias a un penal ejecutado por Leandro Paredes. Ahora, el tanto de Di Lollo completó la trilogía de festejos consecutivos en competencias domésticas.

Para encontrar un antecedente similar a favor del Xeneize hay que remontarse a 1991, cuando encadenó tres triunfos seguidos: dos por la Copa Libertadores (4-3 y 2-0) y uno por el Torneo Clausura (1-0). Por su parte, la última vez que River logró una seguidilla equivalente ante su tradicional adversario fue en 1986.

El resultado de este domingo impacta directamente en el historial general. Boca llegó a las 95 victorias frente a River en 267 enfrentamientos oficiales, contra 88 triunfos del Millonario y 84 empates, ampliando la diferencia histórica a siete partidos a su favor.

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El Superclásico también sirvió para consolidar el segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena al frente del equipo. El “Vasco” mantiene su invicto en los clásicos desde su regreso al club: acumula un empate y una victoria ante Racing (1-1 y 3-2), un triunfo ante San Lorenzo (2-0), otro frente a Independiente (1-0) y esta reciente celebración ante el rival de toda la vida.