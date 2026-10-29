Carlos Tévez confirmó que Lionel Messi y Juan Román Riquelme estarán en su partido de despedida El exfutbolista de Boca tendrá su último partido en La Bombonera el 20 de diciembre con la participación de diferentes deportistas con los que jugó a lo largo de su carrera y, a pesar de no contar con la lista definitiva, reveló algunos nombres destacados. “Van a jugar mis mejores amigos”, agregó.

Carlos Tévez reveló por primera vez detalles de su despedida y contó que dos de los deportistas destacados que estarán presentes son Lionel Messi y Juan Román Riquelme. El evento será el 20 de diciembre en La Bombonera y contará también con la presencia de sus “mejores amigos”.

Si bien se retiró en junio del 2022 a los 38 años, recién ahora pudo cerrar una despedida a lo grande. A inicios de octubre, se oficializó la despedida con el lema “Adiós Apache” y la inscripción “de alcanzapelotas a leyenda”.

Se espera que para el evento se acerquen más de 60 figuras del mundo del fútbol, ya que Tévez jugó en Juventus, Manchester City, Manchester United, Corinthians y la selección argentina. Uno de los jugadores estrella que podría estar sería Cristiano Ronaldo, aunque no hay nada confirmado.

Entre los que sí se confirmó que estarán, son dos de los N°10 más destacados de la historia argentina. “Messi va a jugar y Riquelme también”, reveló en una entrevista junto a Rio Ferdinand.