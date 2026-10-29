Carlos Tévez reveló por primera vez detalles de su despedida y contó que dos de los deportistas destacados que estarán presentes son Lionel Messi y Juan Román Riquelme. El evento será el 20 de diciembre en La Bombonera y contará también con la presencia de sus “mejores amigos”.
Si bien se retiró en junio del 2022 a los 38 años, recién ahora pudo cerrar una despedida a lo grande. A inicios de octubre, se oficializó la despedida con el lema “Adiós Apache” y la inscripción “de alcanzapelotas a leyenda”.
Se espera que para el evento se acerquen más de 60 figuras del mundo del fútbol, ya que Tévez jugó en Juventus, Manchester City, Manchester United, Corinthians y la selección argentina. Uno de los jugadores estrella que podría estar sería Cristiano Ronaldo, aunque no hay nada confirmado.
Entre los que sí se confirmó que estarán, son dos de los N°10 más destacados de la historia argentina. “Messi va a jugar y Riquelme también”, reveló en una entrevista junto a Rio Ferdinand.