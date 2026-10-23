“Chiqui” Tapia felicitó a Estudiantes por el pase a la final, pero evitó nombrar a Juan Sebastián Verón El presidente de la AFA celebró la clasificación del “Pincha” a la final de la Copa Libertadores con un mensaje en redes. Sin embargo, la omisión del nombre del mandatario platense evidenció la tensión institucional, marcando un claro contraste con el saludo que le dedicó a Juan Román Riquelme un día antes.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, celebró a través de sus redes sociales la histórica clasificación de Estudiantes de La Plata a la final de la Copa Libertadores, luego de que el “Pincha” eliminara a Flamengo por penales en el Maracaná. En su cuenta de X, el dirigente dejó un mensaje de aliento de cara a la definición continental, aunque un detalle político no pasó desapercibido.

“Felicitaciones a Estudiantes, a su plantel, a su cuerpo técnico, a su presidente y a toda la gente del Pincha por la clasificación a la final de la Copa Libertadores”, escribió Tapia. El titular de la AFA cerró su publicación brindando su apoyo: “En representación del fútbol argentino y en busca de una nueva consagración. ¡Muchos éxitos en Montevideo!”.

La particularidad del saludo radicó en que Tapia evitó mencionar con nombre y apellido a Juan Sebastián Verón, presidente de la institución platense, con quien mantiene públicas y marcadas diferencias respecto al modelo de conducción del fútbol nacional.

Esta omisión quedó aún más expuesta en el mundo virtual al compararla con el mensaje que Tapia había publicado apenas 24 horas antes para celebrar el pase de Boca Juniors a la final de la Copa Sudamericana. En esa oportunidad, el máximo dirigente sí fue explícito: “Felicitaciones a Boca, a su presidente Juan Román Riquelme y Comisión Directiva…”, remarcando su sintonía con el mandamás “Xeneize” y exponiendo la grieta que lo separa de la “Brujita”.

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Cuándo y dónde se juega la final

Dejando de lado la política deportiva, Estudiantes de La Plata ya tiene su hoja de ruta confirmada para ir en busca de su quinta Copa Libertadores. La gran final a partido único frente al Palmeiras de Brasil se disputará el próximo sábado 28 de noviembre. El escenario neutral designado por la Conmebol será el mítico Estadio Centenario de Montevideo, en Uruguay.