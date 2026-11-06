Colapinto buscará romper la mala racha en el GP de Brasil: días y horarios para verlo El piloto argentino de Alpine llega a su circuito favorito, Interlagos, con el objetivo de volver a sumar tras cinco fechas esquivas. El fin de semana contará con el atractivo de ver en pista al flamante campeón, el italiano Andrea Kimi Antonelli.

El piloto argentino Franco Colapinto, a bordo de su Alpine, vuelve a la acción este fin de semana para disputar el Gran Premio de Brasil, correspondiente a la vigésima fecha del campeonato mundial de Fórmula 1. La competencia se desarrollará en el mítico Autódromo José Carlos Pace, popularmente conocido como “Interlagos”, un veloz y técnico trazado de 4,309 kilómetros de extensión.

Colapinto llega a suelo paulista con la necesidad imperiosa de revertir su peor momento de la temporada, ya que arrastra cinco fechas consecutivas sin lograr sumar unidades en la tabla general. La racha adversa comenzó en el GP de Azerbaiyán y se extendió durante las citas en Malasia, Singapur y Estados Unidos. Su última presentación en México parecía cortar la sequía, ya que tuvo una actuación consagratoria cruzando la meta en el séptimo lugar, pero una posterior sanción lo dejó con las manos vacías.

La de este año será la tercera participación del argentino en el Gran Premio de Brasil. Curiosamente, pese a haber declarado en reiteradas ocasiones que Interlagos es su circuito favorito del calendario, todavía no ha logrado cosechar puntos en este escenario, una deuda pendiente que intentará saldar el domingo.

En lo que respecta a la lucha por el título, la categoría llega a Sudamérica con el pleito resuelto. El fin de semana pasado en suelo azteca, el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) finalizó tercero y se aseguró matemáticamente el campeonato, haciendo historia al consagrarse como el monarca más joven en la historia de la F1 con apenas 20 años.

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El cronograma completo del GP de Brasil

Viernes 6 de noviembre

12:30 | Práctica libre 1

16:00 | Práctica libre 2

Sábado 7 de noviembre

11:30 | Práctica libre 3

15:00 | Clasificación

Domingo 8 de noviembre