Sin la 10 de Messi: Argentina no utilizará el histórico dorsal en los próximos amistosos La medida será temporal y se aplicará en los amistosos programados ante Uruguay, en Buenos Aires, y Costa Rica, en Córdoba.

La selección argentina de fútbol resolvió una medida excepcional para los próximos compromisos amistosos internacionales. La camiseta número 10 no tendrá un jugador asignado durante esa serie de encuentros. El reglamento para partidos no oficiales permite libertad en la numeración, a diferencia de las competencias oficiales donde la lista exige la utilización continua de los dorsales del 1 al 11, motivo por el cual la definición sobre el próximo dueño de la casaca se postergará hasta el reinicio de las Eliminatorias Sudamericanas en 2027.

Entre las opciones de mayor peso para asumir esa responsabilidad figura Nico Paz, mediocampista de destacada actualidad en el Como de Italia. El volante ofensivo aprovechó su participación en las últimas fechas internacionales de la Selección tras anotar goles frente a los representativos de Bolivia, Burkina Faso y Benín, además de aportar una asistencia. Su compañero de plantel, Valentín Barco, expresó de forma pública el respaldo para que el jugador zurdo adopte la histórica número 10.

Sin embargo, la nómina de aspirantes para vestir la mítica camiseta reúne a otros futbolistas de jerarquía internacional. Alexis Mac Allister surge como alternativa directa tras utilizar la dorsal 10 en sus pasos por Argentinos Juniors, Brighton y Liverpool, al tiempo que Enzo Fernández aparece en la consideración por su perfil de enganche y distribución de juego.

La lista de candidatos la completa el juvenil Franco Mastantuono, quien cuenta con el antecedente de utilizar la camiseta de Messi durante un compromiso oficial por Eliminatorias frente al seleccionado de Ecuador. La decisión final sobre el heredero de la 10 saldrá a la luz recién con la nómina definitiva para los certámenes oficiales del próximo año.

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