Colapinto cerró un duro viernes: terminó último en la práctica y acumuló 15 lugares de sanción El piloto argentino enfrentará una carrera cuesta arriba el domingo. A la penalización que arrastraba desde la carrera en Bakú, se le sumó un nuevo castigo por cambiar el motor de su monoplaza, lo que lo obligará a largar desde el fondo de la grilla.

Franco Colapinto protagonizó una jornada adversa en el inicio de la actividad oficial del Gran Premio de Bahréin. El piloto argentino no solo finalizó en la última posición durante la segunda tanda de entrenamientos libres, sino que además recibió una dura sanción por parte de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) que condicionará severamente su desempeño en la carrera del próximo domingo.

A través de un documento oficial, las autoridades de la Fórmula 1 confirmaron una penalización de 10 posiciones en la grilla de partida para el argentino. La sanción responde a la utilización de su quinto motor de combustión interna (ICE) en lo que va de la temporada, superando así el límite anual de cuatro unidades permitido por el reglamento técnico de la categoría (específicamente por el incumplimiento de los artículos B8.2.2.a y B8.2.3).

Una penalización acumulada y estrategia de equipo

El panorama para Colapinto se vuelve aún más complejo debido a que ya arrastraba un castigo previo de cinco puestos. Esa sanción fue impuesta tras el incidente protagonizado en el pasado Gran Premio de Bakú, donde las autoridades deportivas lo encontraron responsable de provocar un choque que involucró a su compañero Pierre Gasly y a Lando Norris. Con este acumulado de 15 posiciones en contra, el argentino se verá forzado a comenzar la carrera prácticamente desde la última fila.

La decisión de cambiar la unidad de potencia en esta fecha no fue azarosa. Desde la escudería Alpine evaluaron que, ante la dificultad matemática de sumar puntos por la sanción previa que ya pesaba sobre el piloto, el escenario actual era el menos perjudicial para introducir el nuevo motor V6 de Mercedes y minimizar el impacto a futuro.

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Esta sumatoria de contratiempos llega en un momento de extrema sensibilidad para la escuadra, que mantiene una disputa mano a mano con Racing Bulls por el quinto puesto en el campeonato de constructores. El accidente previo en Bakú ya había permitido que sus rivales directos estiraran la ventaja a 15 puntos.

De cara a lo que viene, se espera que el otro piloto del equipo, Pierre Gasly, también deba penalizar por la instalación de una nueva unidad de potencia en las próximas carreras, aunque Alpine aún mantiene bajo reserva cuándo realizará el cambio técnico.